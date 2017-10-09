Медведев выступил за создание максимально комфортных условий для бизнес-проектов с Алжиром

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти России и Алжира нацелены на создание максимально комфортных условий для развития двусторонних бизнес-проектов в самых разных сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью информационному агентству APS накануне своего визита в Алжир.

Он обратил внимание на активную работу целого ряда российско-алжирских деловых форумов, которые создают заделы для совместных проектов. "Чтобы предприниматели могли в полной мере реализовать эти возможности, правительствам двух стран нужно создавать для них максимально комфортные условия. Уверен, алжирская сторона разделяет такой подход", - подчеркнул Медведев.

По его словам, особую роль в двусторонних связях играет энергетика: так, многие российские компании активно занимаются разведкой и разработкой углеводородов на территории Алжира, участвуют в строительстве и реконструкции нефте- и газопроводов, и т. д. "Если говорить о перспективах сотрудничества, то они зависят от обеих сторон. И я уверен, что наши страны в равной степени заинтересованы в развитии и других направлений. Возможности для этого у нас, безусловно, есть", - сказал российский премьер.

В связи с этим он назвал очень результативным состоявшееся в сентябре восьмое заседание российско-алжирской межправкомиссии, в рамках которого были намечены планы кооперации в таких отраслях как промышленность, транспорт, строительство, геология, сельское хозяйство, здравоохранение, наука, космос и информационные технологии.

"Так что мы не ограничиваемся только энергетикой", - заключил премьер-министр РФ. Медведев добавил, что власти Алжира в настоящее время работают над превращением своей страны в региональный промышленный и энергетический центр Северной Африки и рассчитывают в этом плане на помощь России. "Мы, естественно, окажем Алжиру поддержку, - заключил председатель правительства РФ. - Российские компании готовы принять участие в совместных проектах".

Атомная энергетика

Премьер-министр РФ заявил, что Россия готова предложить Алжиру свои технологии и решения в сфере атомной энергетики. "Если решение о создании национальной атомной промышленности в вашей стране будет принято, то мы готовы предложить свои технологии и технические решения", - отметил он.

Медведев добавил, что Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиков.

"Параллельно мы готовы рассматривать проекты по генерации "чистой" электроэнергии на ветряных и солнечных станциях", - отметил глава кабмина. Он напомнил, что Россия и Алжир являются крупными экспортерами газа в Европу. "Благодаря этому мы слаженно взаимодействуем на международных площадках, включая Форум стран-экспортеров газа и ОПЕК, когда дело касается нефти, - констатировал Медведев. - Россия высоко ценит этот диалог, возможности находить компромиссы".

Премьер отметил, что российский завод, производящий автомобили Renault, поставляет в Алжир кузовы для финальной сборки. "В этом году план поставок - 18 тыс., более половины из которых уже отгружено, - заявил он. - В дальнейшем планируется расширять линейку за счет других автокомпонентов". Кроме того, Россия готова к экспорту готовой промышленной продукции, в том числе гражданской авиатехники, автомобилей, оборудования для сельхозпроизводителей и железной дороги, станков.

Сотрудничество в сельском хозяйстве Медведев назвал "весьма перспективным". "Алжир, как известно, ежегодно закупает значительные объемы зерна, тогда как Россия - его ведущий экспортер в мире, - пояснил он. - Очевидно, что мы можем быть полезны друг другу. Более активное взаимодействие в этой области способно положительно влиять на наш торговый баланс".

По словам главы кабмина, предметно обсуждается сотрудничество двух стран и по другим направлениям: недропользование, водный транспорт, высокие технологии и космос, строительство, фармацевтика. "Поэтому у нас есть все основания полагать, что в ближайшие годы экономическое сотрудничество России и Алжира будет развиваться", - полагает премьер.

Динамика товарооборота

Медведев констатировал также, что Алжир в течение многих лет входит в число ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире. В прошлом году взаимный товарооборот стран удвоился.

"В денежном выражении он [товарооборот] составил почти $4 млрд, - заявил глава кабмина. - Это довольно неплохо, но нам надо стремиться к большему. В ближайшие годы у нас есть возможности существенно увеличить этот объем за счет новых направлений работы. Сейчас мы активно их обсуждаем".