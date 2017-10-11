Эксперты назвали "хорошим знаком" динамику платежного баланса РФ за 9 месяцев

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Позитивные данные ЦБ РФ по динамике платежного баланса за девять месяцев текущего года, по мнению экспертов, являются хорошим знаком и указывает на то, что компании приспособились к санкциям и ищут пути привлечения новых инвестиций.

Так, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, по предварительной оценке ЦБ РФ, за январь - сентябрь 2017 года вырос в 1,7 раза до $26,6 млрд. Годом ранее положительное сальдо составляло $15,3 млрд. По оценке регулятора, ключевую роль в положительной динамике показателя сыграло укрепление торгового баланса под влиянием опережающего увеличения стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом. Кроме того, увеличение отрицательного вклада других компонентов текущего счета стало результатом главным образом роста импорта услуг, полагают в ЦБ РФ.

Хороший знак

"Текущий счет получился сильнее, чем были прогнозы ЦБ. Текущий счет по итогам года может быть выше, чем у ЦБ, и текущий счет не был отрицательным у нас ни разу (в этом году - прим. ТАСС). Отток капитала остался в принципе низким. Здесь больше хорошего, чем плохого. У нас и текущий счет был достаточно хороший, и накопление резервов было достаточно значительное за это время, и при этом рубль был очень стабилен", - говорит главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

Второй квартал подряд статистика платежного баланса фиксирует чистый приток иностранного капитала по финансовому счету. Суммарный приток за два последних квартала составил $11,8 млрд, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большую роль в формировании этого притока играют вложения международных инвесторов в ОФЗ. Так, доля нерезидентов в номинальном объеме ОФЗ в обращении увеличилась до 30,2% по состоянию на 1 августа по сравнению с 26,9% в начале года (совокупный приток средств за январь - август составил около 380 млрд руб.). Кроме того, инвесторы проявляли большой интерес и к российским евробондам.

"Банки продолжили сокращать свои обязательства на фоне санкций. Прочие сектора - мы видим наращивание обязательств, то есть они рефинансировали свою задолженность под санкциями, где-то привлекли новые инвестиции. Портфельные инвестиции по прочим секторам выросли впервые за долгое время. Это хороший знак, мне кажется", - добавляет Кузьмин.

По его мнению, компании приспособились к санкциям, о чем свидетельствует статистика ЦБ РФ. "Я думаю, что все приспособились к санкциям и находят пути рефинансировать задолженность и привлечь новые инвестиции. Общая стабилизация экономики тоже должна способствовать повышению инвестиционной привлекательности России", - говорит экономист.

Экспорт превзошел ожидания

По оценке Альфа-банка, данные текущего счета оказались позитивными, а благодаря восстановлению цен на нефть текущий счет в третьем квартале оказался сведен с профицитом в $1,2 млрд, вопреки опасениям о возможном дефиците. "Кроме того, как мы и ожидали, ЦБ пересмотрел в сторону повышения цифры по балансу инвестиционных платежей во II квартале 2017 года, в результате чего текущий счет во II квартале 2017 года также стал профицитным ($2,8 млрд), согласно первой оценке, он был сведен с дефицитом $0,3 млрд. Таким образом, профицит текущего счета за 9 месяцев 2017 года составил $26,6 млрд", - считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

За более сильным в сравнении с ожиданиями текущим счетом в III квартале стоит рост экспорта, считает Орлова. "Импорт, как и ожидалось, замедлился. В дополнение к повышенным нефтяным доходам хорошую динамику продемонстрировал и ненефтяной экспорт: темпы его роста не замедлились и в III квартале 2017 года составили 22% в годовом выражении, как и в первом полугодии 2017 года. Импорт, в соответствии с ожиданиями, замедлился с 27% в первом полугодии до 21% в годовом выражении. Однако следует обратить внимание на расхождение в динамике физического объема экспорта/импорта и ценового эффекта: цифры Росстата за II квартал указывают на то, что рост физического объема экспорта замедлился до 3,3% в годовом выражении с 7,1% в I квартале 2017 года. В то же время рост импорта ускорился до 20,7% с 16,5% за аналогичный период. Эти цифры говорят не в пользу стабильности текущего счета. Россия сейчас скорее просто выигрывает от благоприятного эффекта роста цен на нефть", - пишет Орлова в аналитическом обзоре банка.