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МЭА: ОПЕК добывала в сентябре 32,65 млн баррелей нефти, соглашение выполнялось на 88%

Экономика и бизнес
12 октября, 11:44 UTC+3

По данным Международного энергетического агентства, страны, не входящие в ОПЕК, выполнили соглашение в сентябре на 125%

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Страны ОПЕК в сентябре добывали 32,65 млн баррелей нефти, что почти сопоставимо с уровнем августа (32,64 млн), соглашение о сокращении добычи странами организации в этом месяце выполнялось на 88%, следует из октябрьского отчета МЭА.

При этом за период с начала года показатель составил 86%.

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Добыча нефти в Ливии и Нигерии снова росла в сентябре, говорят авторы отчета. Так, ливийский показатель вырос на 40 тыс. баррелей - до 920 тыс. баррелей в сутки. Добыча в Нигерии установилась на уровне 1,66 млн баррелей - максимальном с февраля уровне. В то же время заметно упала добыча в Венесуэле - на 50 тыс. баррелей - до 1,94 млн баррелей.

Страны, не входящие в ОПЕК и участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его в сентябре на 125%, то есть на максимальном с начала действия сделки уровне (с начала 2017 года), следует из отчета МЭА.

Так, Россия выполнила свою квоту (300 тыс. баррелей в сутки) на 106%, снизив добычу на 318 тыс. баррелей - до 11,279 млн. На 236% выполнила квоту (100 тыс. баррелей) Мексика, снизив производство на 236 тыс. баррелей. На 231% соглашение выполнил Азербайджан, у которого сентябрьская добыча упала на 81 тыс. баррелей в сутки при квоте в 35 тыс. баррелей.

Казахстан в сентябре снизил добычу только на 3 тыс. баррелей в сутки, по подсчетам МЭА, что составляет 13% от квоты (20 тыс. баррелей).

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