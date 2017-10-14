Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ предложила G20 создать базу цифровых компаний для администрирования налогов

Экономика и бизнес
14 октября, 11:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что это поможет сделать налогообложение в мировой экономике более справедливым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия предложила странам "Большой двадцатки" создать единую информационную базу для мониторинга цифровых компаний. Как сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, в российском Минфине считают, что это поможет сделать налогообложение в мировой экономике более справедливым.

Смотрите также

Дворкович пригласил иностранные компании участвовать в программе цифровой экономики

На форуме в Москве обсудят перспективы развития транспорта в цифровой экономике

Евгений Ковнир из АСИ возглавил АНО "Цифровая экономика"

Трехлетний план мероприятий по цифровой экономике представят на "Открытых инновациях"

"Во время обсуждения международного налогообложения (в рамках заседания G20 - прим. ТАСС) все называли в качестве рисков цифровую экономику. Наша позиция такова, что нужно создать базу информативную, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить с тем, чтобы был доступ у налоговых администраторов к этой базе. Только в таком случае можно было бы повысить эффективность администрирования и обеспечить справедливость налогообложения таких компаний", - сказал министр в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Сейчас в рамках "двадцатки" уже действуют договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией. План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции (план BEPS) был одобрен лидерами стран G20 во время российского председательства в 2013 году. Он предусматривает обмен информацией по запросу, а с 2018 года - в автоматическом режиме. В апреле 2016 года в Вашингтоне финансовая "двадцатка" обсудила возможность санкций в отношении стран, не присоединившихся к плану BEPS.

В июне 2016 года представители 36 стран, в том числе Бангладеш, Грузии, Египта, Сингапура и Уругвая на встрече в японском городе Киото подписали соглашение о присоединении к плану BEPS. ОЭСР сообщала тогда, что еще 21 государство, чьи представители приняли участие во встрече в Киото, присоединится к плану в ближайшие месяцы. На тот момент участниками соглашения о BEPS были 46 стран, включая Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
2
Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники
3
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлого
4
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
5
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
6
СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ
7
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама