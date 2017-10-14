РФ предложила G20 создать базу цифровых компаний для администрирования налогов

Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTAСпорт 14 октября, 10:31
Порошенко пообещал не допустить повторения ошибок прошлогоМеждународная панорама 14 октября, 9:56
Варнаков объяснил победы "Динамо" в сериях буллитов везением и успешной игрой ЕременкоСпорт 14 октября, 9:42
США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-АнджелесеСпорт 14 октября, 9:25
Госкомиссия решила запустить "Союз-2.1а" с "Прогрессом" к МКС по двухсуточной схемеКосмос 14 октября, 8:53
Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательствоСпорт 14 октября, 8:07
Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в МосквеЭкономика и бизнес 14 октября, 7:32
"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезонаСпорт 14 октября, 7:16
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36Происшествия 14 октября, 6:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия предложила странам "Большой двадцатки" создать единую информационную базу для мониторинга цифровых компаний. Как сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, в российском Минфине считают, что это поможет сделать налогообложение в мировой экономике более справедливым.
"Во время обсуждения международного налогообложения (в рамках заседания G20 - прим. ТАСС) все называли в качестве рисков цифровую экономику. Наша позиция такова, что нужно создать базу информативную, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить с тем, чтобы был доступ у налоговых администраторов к этой базе. Только в таком случае можно было бы повысить эффективность администрирования и обеспечить справедливость налогообложения таких компаний", - сказал министр в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Сейчас в рамках "двадцатки" уже действуют договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией. План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции (план BEPS) был одобрен лидерами стран G20 во время российского председательства в 2013 году. Он предусматривает обмен информацией по запросу, а с 2018 года - в автоматическом режиме. В апреле 2016 года в Вашингтоне финансовая "двадцатка" обсудила возможность санкций в отношении стран, не присоединившихся к плану BEPS.
В июне 2016 года представители 36 стран, в том числе Бангладеш, Грузии, Египта, Сингапура и Уругвая на встрече в японском городе Киото подписали соглашение о присоединении к плану BEPS. ОЭСР сообщала тогда, что еще 21 государство, чьи представители приняли участие во встрече в Киото, присоединится к плану в ближайшие месяцы. На тот момент участниками соглашения о BEPS были 46 стран, включая Россию.