РФ предложила G20 создать базу цифровых компаний для администрирования налогов

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Россия предложила странам "Большой двадцатки" создать единую информационную базу для мониторинга цифровых компаний. Как сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, в российском Минфине считают, что это поможет сделать налогообложение в мировой экономике более справедливым.

"Во время обсуждения международного налогообложения (в рамках заседания G20 - прим. ТАСС) все называли в качестве рисков цифровую экономику. Наша позиция такова, что нужно создать базу информативную, чтобы можно было все эти цифровые компании мониторить с тем, чтобы был доступ у налоговых администраторов к этой базе. Только в таком случае можно было бы повысить эффективность администрирования и обеспечить справедливость налогообложения таких компаний", - сказал министр в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Сейчас в рамках "двадцатки" уже действуют договоренности об автоматическом обмене налоговой информацией. План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции (план BEPS) был одобрен лидерами стран G20 во время российского председательства в 2013 году. Он предусматривает обмен информацией по запросу, а с 2018 года - в автоматическом режиме. В апреле 2016 года в Вашингтоне финансовая "двадцатка" обсудила возможность санкций в отношении стран, не присоединившихся к плану BEPS.

В июне 2016 года представители 36 стран, в том числе Бангладеш, Грузии, Египта, Сингапура и Уругвая на встрече в японском городе Киото подписали соглашение о присоединении к плану BEPS. ОЭСР сообщала тогда, что еще 21 государство, чьи представители приняли участие во встрече в Киото, присоединится к плану в ближайшие месяцы. На тот момент участниками соглашения о BEPS были 46 стран, включая Россию.