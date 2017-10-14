Сбербанк исключил "Росгосстрах" из списка своих ипотечных страховщиков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сбербанк исключил "Росгосстрах" из списка аккредитованных при банке компаний, которые имеют право страховать залоговое имущество заемщиков. Банк решил, что "Росгосстрах" не соответствует требованиям, предъявляемым к финансовой устойчивости страховщиков-партнеров, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"ПАО СК "Росгосстрах" исключена из перечня страховых компаний, участвующих в страховании имущества, являющегося предметом залога, в связи с несоответствием компании обязательным требованиям ПАО "Сбербанк", предъявляемым к финансовой устойчивости страховых компаний", - сказал представитель кредитной организации.

Он не уточнил, когда "Росгосстрах" был исключен из списка, и может ли он страховать жизнь и здоровье ипотечных заемщиков.

При ипотеке страхование предмета залога, то есть приобретаемого жилья, обязательно (иначе банк имеет право не выдать кредит). Страхование жизни и здоровья заемщика добровольно, от наличия страховки может зависеть ставка по кредиту.

Убыток "Росгосстраха" из-за ситуации в ОСАГО в первом полугодии 2017 года по МСФО вырос в 2,7 раза до 23,6 млрд руб. В конце августа страховщик в составе группы банка "Открытие" попал в периметр санации банка, проводимой Банком России, в рамках которой ЦБ становится основным собственником банка.