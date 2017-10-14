Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавтодор: федеральные трассы можно привести в нормативное состояние уже в 2018 году

Экономика и бизнес
14 октября, 15:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в стране к 2020 году должны быть приведены в нормативное состояние около 85% федеральных трасс

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Все федеральные трассы РФ могут полностью прийти в нормативное состояние уже к концу 2018 года, сообщил в субботу журналистам в Петербурге глава Росавтодора Роман Старовойт.

"К концу следующего года все федеральные трассы [можно] привести в нормативное состояние как на территории Ленинградской области, так и в целом по территории страны", - сказал он.

Говоря о Ленинградской области, Старовойт сообщил, что в этом регионе приведение федеральных трасс в нормативное состояние идет быстрее, чем в целом по стране. "К концу года уже 84% дорог [в Ленинградской области] будут находиться в нормативе - это выше, чем по всей стране. Напомню, по всей стране у нас будет 81%", - сказал он, напомнив, что в Ленинградской области более 1,8 тыс. км федеральных автодорог.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что к 2020 году в стране должны быть приведены в нормативное состояние около 85% федеральных трасс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Старовойт, Роман Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
2
СМИ: коалиция не дает возможности иностранным наемникам ИГ выходить из Ракки
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Россия не получила приглашения на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве
5
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
6
ФСБ задержала шесть граждан Украины за контрабанду около 20 тонн сала и орехов
7
Сирийские военные взяли под контроль город Меядин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама