Росавтодор: федеральные трассы можно привести в нормативное состояние уже в 2018 году

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Все федеральные трассы РФ могут полностью прийти в нормативное состояние уже к концу 2018 года, сообщил в субботу журналистам в Петербурге глава Росавтодора Роман Старовойт.
"К концу следующего года все федеральные трассы [можно] привести в нормативное состояние как на территории Ленинградской области, так и в целом по территории страны", - сказал он.
Говоря о Ленинградской области, Старовойт сообщил, что в этом регионе приведение федеральных трасс в нормативное состояние идет быстрее, чем в целом по стране. "К концу года уже 84% дорог [в Ленинградской области] будут находиться в нормативе - это выше, чем по всей стране. Напомню, по всей стране у нас будет 81%", - сказал он, напомнив, что в Ленинградской области более 1,8 тыс. км федеральных автодорог.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что к 2020 году в стране должны быть приведены в нормативное состояние около 85% федеральных трасс.