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АФК "Система" может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за девять месяцев

Экономика и бизнес
16 октября, 10:08 UTC+3

Одна обыкновенная акция составляет 0,68 рубля

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Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды корпорации по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,68 рубля на одну обыкновенную акцию (13,6 рубля на одну GDR). Об этом говорится в сообщении АФК.

Общая сумма рекомендованных дивидендов составляет 6,562 млрд рублей, уточняется в сообщении.

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