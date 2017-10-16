АФК "Система" может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за девять месяцев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды корпорации по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,68 рубля на одну обыкновенную акцию (13,6 рубля на одну GDR). Об этом говорится в сообщении АФК.

Общая сумма рекомендованных дивидендов составляет 6,562 млрд рублей, уточняется в сообщении.