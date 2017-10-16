CEFC заплатит Glencore и QIA за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и $4,57 млрд

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Консорциум швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестиционного фонда QIA завершил переговоры с китайской CEFC по продаже 14,16% акций "Роснефти" и готовится к закрытию сделки, говорится в сообщении Glencore.
Отмечается, что китайская компания заплатит консорциуму €3,9 млрд и сумму, эквивалентную $4,57 млрд.
Средства от продажи доли консорциум направит на погашение финансирования, привлеченного в банке Intesa Sanpaolo и в ряде российских банков.
После завершения сделки Glencore и QIA будет принадлежать 0,5% и 4,8% акций "Роснефти" соответственно. Таким образом, CEFC может стать третьим крупнейшим акционером "Роснефти" после государственного "Роснефтегаза" (50% плюс 1 акция) и британской BP (19,75%).
Сделка по-прежнему зависит от получения CEFC всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.
Ранее Glencore сообщил, что QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC (с премией в 16% к рынку).
В декабре 2016 года консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и QIA приобрел 19,5% акций "Роснефти" у государственного холдинга "Роснефтегаз".