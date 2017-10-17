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WSJ: Bombardier обсуждает совместное производство самолетов с Airbus

Экономика и бизнес
17 октября, 2:33 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 17, октября. /ТАСС

Источники утверждают, что компании могут объявить о сделке в ближайшее время

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Материал из 1 страницы
© EPA/VALDA KALNINA

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Канадский авиапроизводитель Bombardier ведет переговоры с европейской компанией Airbus о создании совместного предприятия по производству пассажирских самолетов CSeries. Об этом в понедельник написала газета The Wall Street Journal в своей электронной версии.

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По данным ее источников, "о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время". Газета отмечает, что Bombardier после начала торгового спора с Boeing "изучила различные стратегические варианты с потенциальными партнерами" по запуску такого СП, так как заинтересована в реализации уже существующих 237 заказов на свои новые самолеты CSeries. Других подробностей издание пока не сообщает.

Правительство Канады ранее приостановило переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка канадских ВВС. Это было сделано в ответ на действия минторга США, который начал расследование после соответствующей жалобы Boeing. Американский авиапроизводитель утверждает, что Bombardier занижает цены на свои новые самолеты CSeries. Компания Boeing заявила, что из-за этого лишилась контракта с американским авиаперевозчиком Delta Air Lines на поставку ему своих самолетов.

6 октября минторг США объявил о решении обложить дополнительной коменсационной таможенной пошлиной в размере 79,82% продукцию, поставляемую Bombardier. Она вводится в отношении гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест, экспортируемых в США канадской фирмой. В конце сентября минторг уже принял решение об обложении этой продукции компенсационной таможенной пошлиной в размере 219,63%.

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