WSJ: Bombardier обсуждает совместное производство самолетов с Airbus

WSJ: Bombardier обсуждает совместное производство самолетов с AirbusЭкономика и бизнес 17 октября, 2:33
RT: защита россиянина Винника подала в Греции жалобу из-за некомпетентного переводчикаПроисшествия 17 октября, 2:02
Дзаккерони назначен главным тренером сборной ОАЭ по футболуСпорт 17 октября, 1:50
Эксперты: в США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человекМеждународная панорама 17 октября, 1:30
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на МальтеОбщество 17 октября, 1:15
Джазмены сыграли классику на фестивале молодежи и студентов в СочиКультура 17 октября, 1:06
На выборах в Австрии побеждают консерваторы, социал-демократы поднялись на второе местоМеждународная панорама 17 октября, 1:02
Книги Стивена Кинга прочли вслух на фестивале молодежи в СочиОбщество 17 октября, 0:46
"Реал" и "Тоттенхэм" встретятся в Мадриде в матче Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 0:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Канадский авиапроизводитель Bombardier ведет переговоры с европейской компанией Airbus о создании совместного предприятия по производству пассажирских самолетов CSeries. Об этом в понедельник написала газета The Wall Street Journal в своей электронной версии.
По данным ее источников, "о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время". Газета отмечает, что Bombardier после начала торгового спора с Boeing "изучила различные стратегические варианты с потенциальными партнерами" по запуску такого СП, так как заинтересована в реализации уже существующих 237 заказов на свои новые самолеты CSeries. Других подробностей издание пока не сообщает.
Правительство Канады ранее приостановило переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые должны были стать "переходными самолетами" в процессе обновления устаревшего парка канадских ВВС. Это было сделано в ответ на действия минторга США, который начал расследование после соответствующей жалобы Boeing. Американский авиапроизводитель утверждает, что Bombardier занижает цены на свои новые самолеты CSeries. Компания Boeing заявила, что из-за этого лишилась контракта с американским авиаперевозчиком Delta Air Lines на поставку ему своих самолетов.
6 октября минторг США объявил о решении обложить дополнительной коменсационной таможенной пошлиной в размере 79,82% продукцию, поставляемую Bombardier. Она вводится в отношении гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест, экспортируемых в США канадской фирмой. В конце сентября минторг уже принял решение об обложении этой продукции компенсационной таможенной пошлиной в размере 219,63%.