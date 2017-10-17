Bombardier и Airbus будут совместно реализовывать проект по строительству CSeries

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Компания Bombardier и Airbus Group объявили о намерении совместно реализовывать проект по строительству среднемагистральных пассажирских самолетов канадского проекта CSeries. Об этом говорится в совместном заявлении авиапроизводителей, которое было опубликовано в понедельник на сайте канадской Bombardier.

В нем отмечается, что Airbus Group покупает контрольный пакет акций (50,01%) проекта CSeries. Bombardier будет владеть 31% акций, а еще 19% достанутся правительству провинции Квебек (Канада). В заявлении отмечается, что производство самолетов CSeries, рассчитанных на 100-150 мест, останется в Монреале, но на мощностях Airbus в штате Алабама (США) будет налажена вторая линия их производства.

"Это беспроигрышный вариант для всех. Самолеты CSeries обладают современным дизайном и отличными экономическими показателями. Они хорошо подойдут нашему семейству узкофюзеляжных самолетов и быстро расширят ассортимент нашей продукции, - заявил главный исполнительный директор Airbus Group Том Эндерс. - Наше партнерство с Bombardier значительно увеличит продажи".

"Мы рады приветствовать Airbus в программе CSeries, - заявил президент Bombardier Ален Бельмэр. - Это идеальный партнер для нас, провинции Квебек, и Канады". Он добавил, что это партнерство позволит полностью реализовать потенциал проекта CSeries.

Партнеры по вине Boeing

Сделка стала возможной благодаря торговому спору между Bombardier и американской компанией Boeing, которая стала его инициатором, подав соответствующую жалобу в министерство торговли США. Американский авиапроизводитель утверждает, что Bombardier занижает цены на свои новые самолеты CSeries, из-за чего он лишился контракта с авиаперевозчиком из США Delta Air Lines на поставку ему своих самолетов.

При этом 6 октября минторг США объявил о решении обложить дополнительной компенсационной таможенной пошлиной в размере 79,82% продукцию, поставляемую Bombardier. Она вводится в отношении гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест, экспортируемых в США канадской фирмой. В конце сентября американское министерство торговли уже приняло решение об обложении этой продукции компенсационной таможенной пошлиной в размере 219,63%.

Власти Канады выступили в защиту Bombardier и в ответ приостановили переговоры с Boeing о закупке 18 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения CF-18 Super Hornet, которые хотели использовать как "переходные самолеты" в рамках обновления парка канадских ВВС.