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Силуанов рассказал об основных направлениях дополнительных расходов бюджета-2017

Экономика и бизнес
18 октября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

На оборону планируется выделить 200 млрд руб., на взнос в Россельхозбанк - 20 млрд руб., на увеличение капитала Фонда развития промышленности - 16 млрд руб., сообщил глава Минфина

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Поправками к бюджету на 2017 год дополнительные доходы и перераспределенные средства будут направлены на докапитализацию Россельхозбанка, увеличение вложений в Фонд развития промышленности и помощь оборонным предприятиям. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, представляя на пленарном заседании Госдумы поправки к бюджету на 2017 год.

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"Общий объем средств, которые мы имеем как располагаемый ресурс для перераспределения, составляет 273,7 млрд рублей. Именно этим объемом мы предлагаем воспользоваться для дополнительных ассигнований в текущем году", - указал министр. По предложениям министерств и ведомств также предлагается дополнительно перераспределить внутри программ еще 166,8 млрд рублей - это "та экономия, которую предлагается определить внутри программ", добавил он.

Поправками предусмотрено выделение средств по трем основным направлениям, сказал Силуанов. "Первое - это увеличение дополнительных средств на оборону и закрытие задолженности перед оборонными предприятиями - это 200 млрд рублей. По сути мы закрываем все те задолженности оборонных предприятий по коммерческим кредитам, которые были накоплены за предыдущие годы. Вторая позиция - взнос в Россельхозбанк в объеме 20 млрд рублей", - сказал он, напомнив, что в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 222 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, при этом докапитализация Россельхозбанка в 2018 году не предусматривается.

Третье направление - увеличение капитала Фонда развития промышленности, который предоставляет заемные средства предприятиям на более выгодных, чем коммерческие банки, условиям, по ставкам ниже рыночных, сказал глава Минфина. "Это 16 млрд рублей", - уточнил он. Эти деньги не попали в бюджет на 2018 год в силу определения приоритетов бюджета и предельного объема расходов, напомнил Силуанов, но по сути это является "инструментом бюджета 2018 года", отметил министр.

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