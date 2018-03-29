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Дуров рассказал о действиях команды Telegram по предотвращению сбоев в будущем

Экономика и бизнес
29 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Основатель мессенджера заявил, что разработчики обеспечили прямую связь между инженерами и электриками дата-центра, а также начали обновление оборудования

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Павел Дуров

Павел Дуров

© AP Photo/Tatan Syuflana

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров извинился перед пользователями в Европе за масштабный сбой и рассказал о работе команды мессенджера по предотвращению подобных сбоев в будущем. Об этом Дуров написал в своем официальном канале в Telegram.

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В четверг в работе Telegram произошел масштабный сбой, который продлился более трех часов. Проблемы в работе Telegram начались после 11:00 мск в четверг у пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ, которые в основном жаловались на проблемы с подключением. Дуров объяснил сбой отключением электропитания в кластере серверов Telegram.

"Чтобы подобные сбои не произошли вновь, мы обеспечили более прямую и оперативную связь между нашими инженерами и электриками дата-центра и, что более важно, начали обновление нашего оборудования, связанного с электричеством", - пояснил Дуров.

"Каждому быстрорастущему сервису приходится сталкиваться с проблемами, масштаб которых также растет. К сожалению, Telegram не является исключением, хотя мы к этому стремимся", - рассказал основатель мессенджера. Он пояснил, что сбои в работе мессенджера произошли во время плановых работ техподдержки провайдера дата-центра Telegram. "Благодаря распределенной инфраструктуре Telegram проблемы не затронули пользователей в Африке и Восточной Азии", - добавил Дуров.

"Мы приносим искренние извинения за предоставленные неудобства - мы знаем, что десятки миллионов европейцев полагаются на Telegram при общении со своими коллегами и близкими", - резюмировал основатель мессенджера.

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