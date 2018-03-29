Как россияне искали альтернативу Telegram во время сбоя

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram, который ежемесячно используют 200 млн человек по всему миру, был недоступен более трех часов. Из-за отключения питания серверов компании с проблемами доступа к мессенджеру столкнулись в Европе, на Ближнем Востоке и СНГ. Российские пользователи пытались найти альтернативу: WhatsApp, Viber или Skype, а также открывали для себя новые варианты. При этом совсем отказаться от мессенджеров и отправлять SMS пользователи не стали.

По данным "Мегафона" и его "дочки" Yota, в борьбе победил WhatsApp. "Объем передачи данных в WhatsApp в указанный период вырос практически в 1,5 раза по сравнению с обычным будним днем, тогда как в других мессенджерах заметного изменения трафика отмечено не было", - приводит "Мегафон" данные по Московскому региону.

Однако трафик в Telegram в столичной сети "Мегафона" во время сбоя не был нулевым. Сбой начался после 11:00 по московскому времени - с этого момента объем передачи данных пользователей Telegram в сети "Мегафона" сократился в 20 раз, но в то же время не показывал нулевого объема.

"Вероятнее всего, это связано с тем, что, например, сообщения фиксировались в мессенджере как отправленные, но в то же время не были получены адресатом", - уточняет оператор. По словам технического директора столичного "Мегафона" Евгения Новоселова, в это время "значительных изменений по голосовым вызовам или SMS зафиксировано не было".

Согласно данным аналитиков Yota, 80% пользователей Telegram в момент начала сбоя перешли на WhatsApp. Оставшиеся 20% распределились между Skype и Viber примерно в равной степени. "При этом сбой практически никак не повлиял на Facebook Messenger", - отмечают в Yota.

Рост нагрузки на WhatsApp, Skype и Viber был равномерным в течение всего периода сбоя, а после восстановления работы Telegram 90% его аудитории вернулось обратно в мессенджер, добавили в Yota.

Представители Tele2 сообщили, что за время сбоя в работе Telegram почти двукратный рост трафика был зафиксирован в WhatsApp. Однако в Московской области популярнее других мессенджеров оказался Viber - объем передачи данных за несколько часов увеличился в 1,6 раза.

В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") считают естественным, что клиенты на время сбоя Telegram выбирали другие мессенджеры. Абоненты "Вымпелкома" в целом в последнее время чаще всего пользуются WhatsApp, уточнили в компании.

В первой половине дня также выросла активность пользователей мессенджера "ВКонтакте". По данным соцсети, этот показатель увеличился на 2,4%. "Но рост может быть связан с сегодняшним обновлением мессенджера в мобильном приложении VK", - пояснили в компании.

В то же время сбой в работе Telegram никак не повлиял на число пользователей, регистрируемых "ВКонтакте". "У нас 97 млн активных пользователей, "ВКонтакте" занимает лидирующее положение среди мессенджеров и соцсетей в России", - уточнили в компании.

В пресс-службе Mail.ru Group рассказали, что пользователи сегодня вдвое активнее регистрировались в мессенджере TamTam. "Суммарно на iOS, Android и в приложении для компьютеров в мессенджере TamTam сегодня было в два раза больше регистраций, чем обычно", - уточнили в группе.

В МТС комментировать ситуацию не стали. Комментариями Viber и WhatsApp ТАСС пока не располагает.

Telegram в России и в мире

Мессенджер Telegram был представлен в августе 2013 года американской компанией Павла Дурова - основателя "ВКонтакте". Сервис построен на технологии шифрования переписки MTProto. Изначально Telegram был экспериментом принадлежащей Павлу компании Digital Fortress с целью протестировать технологию на больших нагрузках.

По данным на конец марта 2018 года, ежемесячно во всем мире Telegram используют 200 млн человек. В России у Telegram около 10 млн пользователей, сообщал Дуров осенью 2017 года.

При этом в конце марта ежедневно в мессенджере регистрировались 700 тыс. пользователей.

После сбоя 29 марта Дуров в своем Telegram-канале пообещал, что компания обновит оборудование для предотвращения проблем в будущем.