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Китай вводит запрет на экспорт в КНДР товаров двойного назначения

Экономика и бизнес
9 апреля, 3:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По данным агентства Reuters, в список входят 32 вида материалов, технологий и оборудования, которые потенциально могут применяться для производства оружия массового уничтожения

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ТАСС, 9 апреля. Китай ввел запрет на экспорт в КНДР товаров двойного назначения, которые могут использоваться в том числе для создания оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

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По его данным, в список входят 32 вида материалов, технологий и оборудования, которые потенциально могут применяться для производства ОМУ. Такое решение отражает резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в сентябре прошлого года.

Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. В частности, рестрикции предусматривают запрет на закупку у Пхеньяна текстиля и поставки в страну газовых конденсатов.

Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

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