Что думают эксперты о недоливе топлива на АЗС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Контрольные закупки" бензина на АЗС могут частично решить проблему недолива в российских регионах, считают опрошенные ТАСС эксперты - представители контролирующих органов, бизнесмены и автомобилисты.

При этом они подчеркивают, что случаи недолива не бывают только на тех автозаправках, где работает исправное оборудование, опломбированное после поверки и корректно отражающая данные при заливе топлива компьютерная программа.

Ранее "Федерация автовладельцев России" (ФАР) после проверки более чем трех десятков автозаправочных станций обнаружила почти в каждом шестом регионе страны факты недолива бензина в автомобильные баки. Нарушения были обнаружены и на АЗС федеральных, и крупных региональных сетей, а также у мелкосетевых и частных заправок.

Позже "Независимый топливный союз", представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и опроверг достоверность полученных данных, высказав сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.

Эксперты в регионах России сходятся во мнении, что проблема недолива не носит массовый характер и обращают внимание, что нарушения возможны только на АЗС малоизвестных брендов.

Наливают до краев

В отделении Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Санкт-Петербурга также считают, что проблема недолива топлива в регионах несколько преувеличена. "Несколько лет назад общество проводило эксперимент, под раздачу тогда попали все крупные сетевые АЗС города. На заправку приезжал автомобиль, водитель заказывал 10 литров топлива и вместо бака вставлял пистолет в канистру, поверенную специалистами", - рассказали в петербургском отделении ВОА.

Собеседник агентства добавил, что в результате выяснилось, что все петербургские заправки уложились в норматив, положенный ГОСТом - погрешность превышена не была. "Все ожидали недолива, а после того, как сдали бензин в лабораторию, выяснились более интересные вещи, например, несоответствие октанового числа", - отметил он.

При этом, по словам представителя городского отделения ВОА, сейчас ситуация с качеством стала лучше. "Недолить топливо сложно, такое может встречаться, но в 150 километрах от города на АЗС неизвестных брендов. Крупные АЗС в этом не заинтересованы - штрафы слишком большие, так что в больших городах за количество топлива можно не переживать", - считают в ВОА в городе на Неве.

В петербургском управлении Роспотребнадзора ТАСС рассказали, что в этом году уже получили порядка 20 жалоб на АЗС. В соседнем субъекте не обнаружили нарушений. Как рассказали в управлении ФАС по Ленинградской области, случаи с недоливом топлива ведомством не расследовались.

Начальник территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил ТАСС, что жалобы на недолив топлива на заправках региона не носят массового характера. "Обращений единицы от автомобилистов, за год набирается в основном два обращения. Сейчас есть на рассмотрении одно заявление, человек жалуется, что ему недолили бензина и взяли больше денег, чем, по его мнению, он получил топлива. Жалобы не носят массового характера, и с качеством топлива такая же история", - сказал собеседник агентства.

Председатель правления Союза транспортников Кубани Михаил Михеев также сообщил ТАСС, что ни он, ни его коллеги с массовым недоливом топлива не сталкивались. "У меня таких данных нет, по недоливу я такого не знаю, особенно чтобы системно это делали. Навряд ли, чтобы это системно делали сетевые АЗС", - отметил он.

На Урале без нарушений

Директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук сообщила ТАСС, что водители на Среднем Урале не сталкивались с проблемой массового недолива топлива на АЗС. "Мои коллеги о такой проблеме не слышали", - добавила она.

По словам руководителя Уральского управления Росстандарта Светланы Михеевой, проблема недолива на АЗС в регионе специалистами ведомства выявлено не было.

"Залив топлива проходит через специальную программу, установленную на компьютере, за которым работает оператор. Данный компьютер должен быть опломбирован... Если все опломбировано, то случаи недолива топлива исключены", - сказала Михеева.

"В случае, если пломбы нет или она сломана, то такое может произойти. В ходе проверок на АЗС в Уральском федеральном округе таких проблем выявлено не было", - сказала Михеева.

Она уточнила, что на Урале выявлялись нарушения на АЗС, однако они касались качества - в ходе последней проверки было выявлено превышение содержания серы в топливе на ряде уральских заправок. На их владельцев-нарушителей были наложены штрафы от 500 тыс. до 1,2 млн рублей.

Не полный бак

Гораздо более скептически относятся к показаниям счетчиков на колонках АЗС в Удмуртии. Как рассказал ТАСС руководитель общественной организации "Автомобилисты Удмуртии" Александр Тайгаров, он сталкивался с ситуациями недолива бензина.

"Я сталкивался лично с недоливом, потому что я практически всегда заправляюсь до полного бака, и у меня получалось, что меня заправляли больше, чем у меня объем в баке. <…> У меня, к примеру, бак литров 60, я приезжал, вот только лампочка загорается, то есть у меня еще есть резервный запас. После этого мне заливали около 60 литров, то есть такого не может быть", - рассказал он, отметив, что после таких случаев он избегает таких заправок.

При этом собеседник агентства отметил, что общественники не инициировали проверок АЗС в республике, так как "не имеют на это полномочий".

Президент Владимирской областной топливной ассоциации, член совета директоров Российского топливного союза Рустам Вишняков считает, что проблема существует и даже носит системный характер.

"Я считаю, что все [факты, приведенные ФАР] имеют место быть как в стране, так и у нас в области. Например, когда я еду на юг на машине, я заправляюсь на АЗС крупных компаний. Там недоливают очень много, я не считал никогда, сколько, правда", - сказал Вишняков.

По его словам, причиной недолива - это ограничение со стороны государства розничной цены на топливо при том, что оптовые цены на топливо остаются высокими. "Отсюда появляется контрафакт, недолив, может быть обсчет, и прочее. Это все причины того, что операторы АЗС попадаются в эти ножницы - снизу высокие оптовые цены, сверху - ограничение на розницу, это приводит к различным нарушениям", - пояснил собеседник агентства.

Недолив в Сибири

Заместитель руководителя Сибирского управления Росстандарта Людмила Гаталай сообщила ТАСС, что обращения о недоливе топлива к ним поступают довольно часто, причем АЗС называются самые разные. После этого ведомство проверяет АЗС и если поверка колонок не проводилась, то владелец наказывается штрафом.

"Мы возбуждаем дело об административном правонарушении и привлекаем предпринимателя к ответственности за применение средств измерения, не прошедших поверку в установленном порядке. <…> Это грозит штрафом от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических", - сказала собеседница агентства.

Гаталай отметила, что с начала этого года ведомством было рассмотрено 22 обращения по недоливу топлива, которые поступали практически изо всех регионов Сибири. В результате было выдано 13 предостережений о недопустимости нарушений требований законодательства, а также возбуждено три административных дела из-за применении колонок, которые не прошли поверку в определенный срок.

Собеседница агентства рассказала, что в начале года в Москве прошло совещание Росстандарта, на котором тема недолива обсуждалась как одна из главных. "Было решено, что решить проблему можно было бы с помощью "контрольных закупок", но у ведомства пока нет права их проводить", - отметила она.

При этом поверки колонок малоэффективны, потому что, по словам Гаталай, есть данные, что компании "химичат" не с самим устройством, а с программным обеспечением, проверять которое Росстандарт не может.