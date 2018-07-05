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Представитель Ирана в ОПЕК не исключает роста цены на нефть до $100 из-за действий Трампа

Экономика и бизнес
5 июля, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Хосейн Каземпур Ардебели выразил мнение, что президент США станет "заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть"

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© REUTERS/Raheb Homavandi

ТАСС, 5 июля. Нефть в скором времени может достичь отметки $100 за баррель, если американский президент Дональд Трамп введет против Ирана санкции и ограничит его нефтяной экспорт, сказал Reuters глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели. Это, в свою очередь, сделает Трампа заложником России и Саудовской Аравии, которым высокие цены на нефть выгодны.

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"Ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за нефть, особенно за бензин в США, целиком и полностью лежит на ваших плечах, господин Трамп. И скоро вы увидите нефть по $100", - заключил он.

Каземпур также сказал, что в конечном счете Трамп станет "заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть".

Трамп в среду снова обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть и потребовал от своих союзников, в частности, Саудовской Аравии, увеличить добычу нефти, "если они хотят, чтобы США и дальше их защищали".

Трамп и ранее неоднократно в своем Twitter обвинял ОПЕК в манипулировании ценами на нефть, заявляя, что из-за действий картеля они "слишком высоки сейчас". В начале мая он объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, которая приостанавливала действие санкций против Исламской Республики, действовавших в 2012-2015 годах. Трамп заявил, что не только вернет санкции (они, в частности, блокировали экспорт нефти Ирана), но и введет новые в течение 90-180 дней.

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