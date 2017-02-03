СМИ: первый коммерческий пуск "Протона" намечен на апрель

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый коммерческий запуск ракеты-носителя "Протон-М" после проверок двигателей намечен на начало апреля этого года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сейчас ведутся переговоры с заказчиком, но мы уже можем говорить, что первый коммерческий пуск "Протон-М" будет в начале апреля", - сказал он.
По его словам, это никак не затронет федеральную программу. "То есть все ракеты-носители, которые должны быть запущены по государственному заказу, есть в наличии", - пояснил он.