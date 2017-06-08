Рогозин: повышенное внимание к контролю качества ракетных двигателей "Протона" сохранится

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Особое внимание к качеству продукции Воронежского механического завода сохранится несмотря на успешный запуск ракеты-носителя "Протон-М". Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

"Роскосмос не скрывал те проблемы, которые были обнаружены на одном из предприятий отрасли, на Воронежском механическом заводе, где в результате грубого нарушения технологии пришлось отзывать двигатели второй и третьей ступени для ракеты-носителя, - сказал Рогозин. - Подтверждение надежности состоялось путем фактического пуска космического аппарата, но это вовсе не означает, что теперь внимание к работе воронежского узла ракетного двигателестроения будет понижено".

Зампред правительства подчеркнул, что впредь будет уделяться внимание работе предприятия. "Будем следить за тем, чтобы поднятое, благодаря коллективным усилиям, качество и культура производства ни в коем случае не понижались", - отметил он. Рогозин напомнил, что на воронежском предприятии были приняты жесткие кадровые решения, усилены меры контроля качества.

"Для того, чтобы не допускать дальнейшей аварийности, надо было этот период пройти соответственно сдвинув сроки пусков полезных нагрузок фактически на третий квартал этого года, сейчас эти работы начались, возобновились. Я считаю, что это важное событие", - сказал Рогозин, отметив, что оно подтверждает успешное завершение регламентных работ, которые проводились на такой чувствительной аппаратуре и технике, как двигатели для ракет-носителей.

Ракета-носитель "Протон-М" вывела сегодня на опорную орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar 21 в связке с разгонным блоком "Бриз-М", сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос". Это первый пуск за год этого носителя.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.