Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: повышенное внимание к контролю качества ракетных двигателей "Протона" сохранится

Космос
8 июня, 10:31 дата обновления: 8 июня, 10:47 UTC+3

Вице-премьер подчеркнул, что будет следить за тем, чтобы качество и культура производства на Воронежском механическом заводе не понижались

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Особое внимание к качеству продукции Воронежского механического завода сохранится несмотря на успешный запуск ракеты-носителя "Протон-М". Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

"Роскосмос не скрывал те проблемы, которые были обнаружены на одном из предприятий отрасли, на Воронежском механическом заводе, где в результате грубого нарушения технологии пришлось отзывать двигатели второй и третьей ступени для ракеты-носителя, - сказал Рогозин. - Подтверждение надежности состоялось путем фактического пуска космического аппарата, но это вовсе не означает, что теперь внимание к работе воронежского узла ракетного двигателестроения будет понижено".

Смотрите также
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"

Как устраняли неполадки с двигателями ракеты-носителя "Протон-М". Досье

Зампред правительства подчеркнул, что впредь будет уделяться внимание работе предприятия. "Будем следить за тем, чтобы поднятое, благодаря коллективным усилиям, качество и культура производства ни в коем случае не понижались", - отметил он. Рогозин напомнил, что на воронежском предприятии были приняты жесткие кадровые решения, усилены меры контроля качества.

"Для того, чтобы не допускать дальнейшей аварийности, надо было этот период пройти соответственно сдвинув сроки пусков полезных нагрузок фактически на третий квартал этого года, сейчас эти работы начались, возобновились. Я считаю, что это важное событие", - сказал Рогозин, отметив, что оно подтверждает успешное завершение регламентных работ, которые проводились на такой чувствительной аппаратуре и технике, как двигатели для ракет-носителей.

Ракета-носитель "Протон-М" вывела сегодня на опорную орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar 21 в связке с разгонным блоком "Бриз-М", сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос". Это первый пуск за год этого носителя.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время в связи с обнаружением дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Смотрите также

Проверка двигателей ракет "Протон-М" завершится в 2018 году

Роскосмос не нашел желающих доставить "Протон" на Байконур для запуска модуля МЛМ

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
3
На территории посольства США в Киеве произошел взрыв
4
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
5
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
6
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибке
7
Власти Москвы считают провокацией претензии организаторов оппозиционной акции 12 июня
Темы дня
Загрузка...
Реклама