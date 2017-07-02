В Амурской области началась всероссийская студенческая стройка космодрома Восточный

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Всероссийская студенческая стройка космодрома Восточный началась в воскресенье в Амурской области. Этим летом в строительстве нового российского космодрома будут участвовать 380 молодых людей из 19 регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

"Этот этап студенческой стройки рассчитан на два месяца. Каждый отряд получил свое производственное задание, для его успешного выполнения есть все необходимые строительные материалы и инструменты. С каждым отрядом, с каждым студентом работают наставники - наиболее опытные мастера предприятия", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, на космодром приехали лучшие отряды, которые прошли серьезный конкурс. Из 163 отрядов путевки на Восточный получили лишь 28. При этом 22 отряда будут работать на строительных площадках военно-строительного комплекса. Студентам предстоит установить более 5 тыс. м дорожного и тротуарного бюрдюра, уложить около 2 тыс. кв. м тротуарной плитки, оштукатурить 4 тыс. кв. м площадей, выполнить вязку 50 тонн арматуры.

Студентов задействуют в строительстве нового города Циолковский и метеорологического комплекса космодрома Восточный. Они трудоустроены дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками, облицовщиками. Бойцы студенческого строительного отряда из Новосибирского аграрного университета займутся спасением растений, занесенных в Красную книгу. Они пересадят редкие виды из зоны строительства.

Впервые студенты начали работать на Восточном в 2012 году, тогда там трудились 50 человек. В 2013 году на стройку приехали 132 стройотрядовца, в 2014 году - около 500 молодых людей, а в 2015 году - почти 1,5 тысячи. В тот год студенты впервые работали на космодроме зимой. Летом 2016 года во всероссийской студенческой стройке участвовали 500 человек из 24 регионов России.