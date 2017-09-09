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NASA: мощная вспышка на Солнце не отразилась на работе МКС

Космос
9 сентября, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

Ранее сообщалось, что серия вспышек привела к магнитной буре на Земле мощностью 4 балла по пятибалльной шкале

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ВАШИНГТОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце не отразилась на работе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель NASA Шерил Уорнер.

"Мы отслеживаем вспышки на Солнце, зафиксированные на текущей неделе, но никакого негативного воздействия на экипаж станции или работу ее оборудования мы не наблюдаем", - отметила она.

Нынешние вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле мощностью 4 балла по пятибалльной шкале. В результате в США и Европе в минувшую среду отмечалось ухудшение качества связи.

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В NASA напомнили, что сейчас на станции работает экипаж в составе россиянина Сергея Рязанского, американца Рэндольфа Брезника и итальянца Паоло Несполи. 13 сентября к ним должны присоединиться россиянин Александр Мисуркин и два американца - Джозеф Акаба и Марк Ванде Хей.

Во время длительного пребывания на орбите астронавты и космонавты получают слабые дозы радиации, которые обычно не сильно отражаются на здоровье, так как организм заменяет поврежденные клетки. Гораздо опаснее мощное радиоизлучение, возникающее во время вспышек на Солнце и длящееся от нескольких минут до нескольких часов. NASA хочет разработать эффективную защиту для космонавтов, которая им пригодится во время будущих полетов на Луну и Марс.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала были зафиксированы пять небольших вспышек класса "М" мощностью 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью 2,2 балла и в тот же день - экстремально сильная вспышка X9.3. В течение ночи и дня четверга произошли еще четыре вспышки класса "М". Мощность вспышек в каждом из классов отличается от последующего в 10 раз.

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