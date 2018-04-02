Американские военные подтвердили, что "Тяньгун" вошла в атмосферу Земли над Тихим океаном

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Стратегическое командование Вооруженных сил США подтвердило в воскресенье, что китайская космическая станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана. Об этом говорится в заявлении входящего в структуру данного командования Объединенного центра космических операций, расположенного на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния).

Для получения подтверждения были задействованы "сенсоры сети космического наблюдения и системы орбитального анализа". Центр также смог установить координаты вхождения станции в атмосферу "при взаимодействии с партнерами в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и Великобритании".

"Объединенный центр космических операций работает вместе с правительством, индустрией и иностранными партнерами, отслеживая и сообщая о входе объектов в атмосферу, включая сегодняшний спуск "Тяньгун-1", так как космос имеет крайне важное значение для наших общих интересов в сфере международной безопасности", - отметил первый заместитель командующего этим подразделением генерал- майор Стивен Уайтинг.

Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA) ранее сообщил, что станция вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск), большая часть ее при этом сгорела.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии "Шэньчжоу". Но затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.

25 марта вашингтонская газета The Hill со ссылкой на экспертов расположенной в Калифорнии исследовательской организации "Аэрокосмическая корпорация" опубликовала материал, в котором утверждается, что обломки сходящей с орбиты станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. Однако в минувшую пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что вероятность падения крупных элементов "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала, а власти Китая в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникновении риска.