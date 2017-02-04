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Эминем в нецензурной форме раскритиковал Трампа

Культура
4 февраля, 17:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм
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Эминем

Эминем

© EPA/Sebastian Silva

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный исполнитель музыки в стиле рэп Эминем в жесткой форме раскритиковал политику нового президента США Дональда Трампа. Для этого певец изменил текст песни "No Favors" ("Без одолжений") из альбома рэпера Биг Шона "I Decided" ("Я решил"), вышедшего в продажу в минувшую пятницу.

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Мадонна
© AP Photo/Jose Luis Magana

Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

Эминем в сингле использовал нецензурные слова по отношению к Трампу. В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.

Белый дом, как сообщила в субботу телекомпания CNN, пока не отреагировал на выходку музыканта.

Примечательно, что сам Трамп в свое время называл себя поклонником творчества Эминема, о чем сообщала в ноябре прошлого года британская телевещательная компания Би-би-си, изучившая музыкальные предпочтения республиканца на основе его книг и высказываний разных лет.

Не секрет, что многие деятели искусств в США настроены крайне враждебно к Трампу. В массовых демонстрациях протеста против политики президента в конце января принимали участие в том числе режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Эпатажная певица Леди Гага обвиняла жену главы государства в лицемерии, а ее мужа называла "первостатейным супостатом".

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