Эминем в нецензурной форме раскритиковал Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Известный исполнитель музыки в стиле рэп Эминем в жесткой форме раскритиковал политику нового президента США Дональда Трампа. Для этого певец изменил текст песни "No Favors" ("Без одолжений") из альбома рэпера Биг Шона "I Decided" ("Я решил"), вышедшего в продажу в минувшую пятницу.
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Эминем в сингле использовал нецензурные слова по отношению к Трампу. В песне рэпер выступает против тотального подчинения государству в США, затрагивает такие американские проблемы, как беспредел со стороны полиции и расизм.
Белый дом, как сообщила в субботу телекомпания CNN, пока не отреагировал на выходку музыканта.
Примечательно, что сам Трамп в свое время называл себя поклонником творчества Эминема, о чем сообщала в ноябре прошлого года британская телевещательная компания Би-би-си, изучившая музыкальные предпочтения республиканца на основе его книг и высказываний разных лет.
Не секрет, что многие деятели искусств в США настроены крайне враждебно к Трампу. В массовых демонстрациях протеста против политики президента в конце января принимали участие в том числе режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Эпатажная певица Леди Гага обвиняла жену главы государства в лицемерии, а ее мужа называла "первостатейным супостатом".