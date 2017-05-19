Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый день на Каннском фестивале прошел под знаком российского кино

Культура
19 мая, 2:48 UTC+3 КАНН (Франция) корр. ТАСС, Дмитрий Горохов

Открыла конкурсные показы на международном кинофоруме картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

Поделиться
Материал из 1 страницы
Продюсер Александр Роднянский, актриса Марьяна Спивак, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Розин

Продюсер Александр Роднянский, актриса Марьяна Спивак, режиссер Андрей Звягинцев и актер Алексей Розин

© EPA/IAN LANGSDON

КАНН (Франция), 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Первый рабочий день на Каннском фестивале прошел под знаком российского кино. Именно российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева открыла в четверг конкурсные показы на международном кинофоруме, отмечающем в этом году свое 70-летие.

Смотрите также
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017

"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля

Вверх по фестивальной лестнице

Перед началом показа сотни операторов и фотографов снимали подъем съемочной группы фильма по ступеням знаменитой лестницы Каннского дворца, у дверей которого гостей приветствовал президент фестиваля Пьер Лескюр. В главном фестивальном зале "Театр Люмьер" в этот вечер не было ни одного свободного места.

По завершении просмотра зрители устроили Андрею Звягинцеву, актерам Марьяне Спивак, Алексею Розину, продюсеру Александру Роднянскому 10-минутную овацию. Фестивальный сеанс российской картины собрал многих видных представителей всех сфер французского общества.

Овации Звягинцеву

"Мне очень близок авторский кинематограф Звягинцева, гуманистический характер его картин, - сказал ТАСС известный парижский адвокат, мэтр Эмманюэль Мишо, специально приехавший из столицы, чтобы присутствовать на этом просмотре. - В этой новой работе, которая, уверен, никого не оставила равнодушным, российский режиссер поднял проблему поисков пропавших людей, одну из самых острых, на мой взгляд, в современном обществе".

По мнению Мишо, Звягинцев "замечательно показал в своем фильме самоотверженных волонтеров спасательного отряда, ведущих поиск пропавшего подростка". По своей драматической силе, воздействию на зрителей картина, убежден он, входит в круг "наиболее серьезных претендентов на главную фестивальную награду "Золотая пальмовая ветвь".

Галерея
16 фото
© REUTERS/Eric Gaillard

Открылся 70-й Каннский фестиваль

Флаг на Круазетт

В этот же день российский флаг был поднят на набережной Круазетт у Павильона российского кино. Выступая на его открытии, продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский назвал Канн "главной киноплощадкой авторского кино". "Наш павильон действует на фестивале уже 10 лет, и за это время международная аудитория российского кино значительно выросла", - отметил он.

Как сообщили руководители павильона, 24 мая на фестивале будет показан фильм "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова. Эта авторская картина участвует в творческом конкурсе "Особый взгляд".

Крупным информационным проектом России на Каннском фестивале станет представление Кинокомиссии Москвы. Этот проект посвящен будущему российской столицы как ведущей киноплощадки для съемок художественных картин. "Недопустимо, чтобы сюжеты о нашей столице снимали в других городах за рубежом, - считает генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе. - Важно, чтобы на экранах появлялась реальная современная Москва".

Смотрите также

Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля

Джессика Честейн вошла в состав жюри юбилейного Каннского фестиваля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Каннский кинофестиваль - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
16
Открылся 70-й Каннский фестиваль
5
Пусть расцветает миллион цветов: в столице Канады проходит фестиваль тюльпанов
Актеры Ингеборга Дапкунайте и Махиб Гладстон в спектакле режиссера Максима Диденко "Цирк", Москва, 11 мая
12
Премьера мюзикла "Цирк" с Дапкунайте открыла XVII фестиваль искусств "Черешневый лес"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Полиция назвала имя водителя, врезавшегося в пешеходов на Таймс-сквер
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
5
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
6
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
7
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
Темы дня
Загрузка...
Реклама