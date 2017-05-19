Первый день на Каннском фестивале прошел под знаком российского кино

КАНН (Франция), 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Первый рабочий день на Каннском фестивале прошел под знаком российского кино. Именно российская картина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева открыла в четверг конкурсные показы на международном кинофоруме, отмечающем в этом году свое 70-летие.

Вверх по фестивальной лестнице

Перед началом показа сотни операторов и фотографов снимали подъем съемочной группы фильма по ступеням знаменитой лестницы Каннского дворца, у дверей которого гостей приветствовал президент фестиваля Пьер Лескюр. В главном фестивальном зале "Театр Люмьер" в этот вечер не было ни одного свободного места.

По завершении просмотра зрители устроили Андрею Звягинцеву, актерам Марьяне Спивак, Алексею Розину, продюсеру Александру Роднянскому 10-минутную овацию. Фестивальный сеанс российской картины собрал многих видных представителей всех сфер французского общества.

Овации Звягинцеву

"Мне очень близок авторский кинематограф Звягинцева, гуманистический характер его картин, - сказал ТАСС известный парижский адвокат, мэтр Эмманюэль Мишо, специально приехавший из столицы, чтобы присутствовать на этом просмотре. - В этой новой работе, которая, уверен, никого не оставила равнодушным, российский режиссер поднял проблему поисков пропавших людей, одну из самых острых, на мой взгляд, в современном обществе".

По мнению Мишо, Звягинцев "замечательно показал в своем фильме самоотверженных волонтеров спасательного отряда, ведущих поиск пропавшего подростка". По своей драматической силе, воздействию на зрителей картина, убежден он, входит в круг "наиболее серьезных претендентов на главную фестивальную награду "Золотая пальмовая ветвь".

Флаг на Круазетт

В этот же день российский флаг был поднят на набережной Круазетт у Павильона российского кино. Выступая на его открытии, продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский назвал Канн "главной киноплощадкой авторского кино". "Наш павильон действует на фестивале уже 10 лет, и за это время международная аудитория российского кино значительно выросла", - отметил он.

Как сообщили руководители павильона, 24 мая на фестивале будет показан фильм "Теснота" российского режиссера Кантемира Балагова. Эта авторская картина участвует в творческом конкурсе "Особый взгляд".

Крупным информационным проектом России на Каннском фестивале станет представление Кинокомиссии Москвы. Этот проект посвящен будущему российской столицы как ведущей киноплощадки для съемок художественных картин. "Недопустимо, чтобы сюжеты о нашей столице снимали в других городах за рубежом, - считает генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе. - Важно, чтобы на экранах появлялась реальная современная Москва".