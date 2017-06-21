Поминальный камень и песни под дождем: в России отмечают 55-летие Виктора Цоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Поклонники Виктора Цоя в разных городах России отмечают юбилей артиста. 21 июня рок-музыканту, лидеру группы "Кино" исполнилось бы 55 лет. В Петербурге на его могилу пришли даже болельщики Кубка конфедераций, а в Красноярске в память о музыканте откроют сквер его имени.

"По нему плачет сама природа"

К могиле Цоя на Богословском кладбище Петербурга всегда много людей. Но сегодня здесь особенно многолюдно. Поклонников музыканта, многие из которых приехали из других городов, не пугает даже проливной дождь и сильный ветер. Другой погоды и быть не может, говорят пришедшие, потому что "по нему плачет сама природа". Возле могильного памятника Цою установили его большой черно-белый портрет, сделали драпировку из черной ткани, на которой множество значков с изображениями артиста.

В числе пришедших почтить память рок-музыканта немало футбольных болельщиков - в городе сейчас проходят матчи Кубка конфедераций.

"Цой был актуальным в восьмидеятые годы, когда мы его услышали, остается актуальным и сегодня", - говорит один из пришедших, Владимир Буданов. По его словам, в числе поклонников творчества Цоя много молодежи. "Меня поражает, что и сейчас молодежь слушает его песни", - говорит Буданов.

Светлана Беседина из Волгограда рассказала, что впервые приехала в Санкт-Петербург и заранее запланировала посещение Богословского кладбища.

"Я впервые услышала песни Цоя в 1988 году, это был альбом "Начальник Камчатки", после чего стала искать его более ранние записи. Найти их было сложно, это было на кассетах. В 1989 году была "Звезда по имени солнце". В 1990 - 91 годах - уже "Черный" ("Черный альбом" группы "Кино", вышедший после смерти Цоя - прим.ТАСС)", - говорит она.

Не все из пришедших охотно общаются с прессой. Многие, особенно женщины, признаются, что пришли "просто поплакать".

Слишком тяжелый камень

В Красноярске, где в декабре 1989 года, за полгода до смерти, Цой дал десять концертов, собирались к юбилею музыканта открыть сквер его памяти. Но мероприятие пришлось перенести - помешали технические трудности.

"В сквер должны были доставить камень с изображением Цоя", - рассказывает музыкант Андрей Сковородников. Но, по его словам, подготовленная техника не смогла этот камень поднять. "Сегодня пришла машина мощнее, но и ей он оказался не по силам. На днях подгоним тяжелую технику и доставим камень в парк. Сквер будет открыт через несколько дней", - сказал Сковородников.

"Ближе всех к народу"

Еще один музыкант - из красноярской группы "Артефакт" Алексей Бондарев вспоминает, что творчество Цоя остается с ним еще со школьных лет. По его мнению, в 90-е годы Цой и его песни были "ближе всех к народу".

"Вспоминаю случай: когда я учился в школе, откуда-то взялись в ней коробки с винилом "Черный альбом". Штук, наверно, 50, и в каждой пластинок по 20. Они были складированы в фойе. Не знаю, откуда они взялись, это было начало девяностых, бартер, натуральный обмен, все такое. Я смог взять штук пять, храню их до сих пор", - рассказывает Бондарев.

По его словам, в творчестве Цоя была абсолютная, неподдельная искренность. "Пожалуй, в той "могучей пятерке" - "Кино", "Алиса", "Наутилус", ДДТ, "Аквариум" (популярные рок-группы 90-х - прим. ТАСС), никого ближе чем он, к народу, не было", - считает Алексей.

Концерты на "Камчатке" и в Новгороде

Большинство поклонников будут отмечать юбилей музыканта самым традиционным в таких случаях способом: вспоминая и исполняя его песни. Вечером состоится концерт в легендарной "Камчатке" - бывшей котельной общежития на Петроградской стороне в Петербурга, где когда-то Цой работал кочегаром и где сейчас находится клуб-музей.

Как рассказали в клубе, концерт не будет сильно отличаться от тех, что проходят в обычные дни, разве что продолжится "немного дольше". В нем примут участие группы, которые постоянно выступают на "Камчатке" и поют песни "Кино" - "Фойе", "Фильм" и другие.

Новгородцы отметят юбилей музыканта фестивалем "Кинопробы". Он состоится в новгородской Окуловке. На территории местного аэродрома выступят легендарные "Алиса" и "Чайф", группы "Kняzz" и "Северный флот", а также "Кукрыниксы", "Пилот", "Louna" и другие команды. Вести фестиваль будет один из основателей группы "Кино" - Олег Рыбин.

Специальным гостем фестиваля станет сын Виктора Цоя Александр.

Фестиваль пройдет под открытым небом - ни организаторов, ни гостей не пугает, что погода в Новгородской области совсем не концертная - температура вечером ожидается не выше плюс 10, сильный ветер и проливной дождь.