СМИ: HBO предложила выкуп похитителю данных об "Игре престолов"

ТАСС, 11 августа. Телесеть HBO предложила $250 тыс. хакеру, похитившему данные о еще не показанных сериях телевизионной саги "Игра престолов" в обмен на отказ от их дальнейшего обнародования. Об этом в пятницу сообщает журнал Variety.

Издание пишет, что в его распоряжение поступила копия письма от 27 июля, в котором телесеть предлагает выплатить хакеру "вознаграждение" в размере $250 тыс. в биткоинах. Письмо было ответом на заявление взломщика, который потребовал выплатить ему выкуп, пригрозив в противном случае продолжить публикацию данных о сериале. "Мы просим увеличить срок выплаты до одной недели", - говорится также в послании телекомпании.

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Выплату выкупа компания предполагала оформить как часть программы материального поощрения "белых хакеров". Так называют компьютерных специалистов, которые находят уязвимые места в электронных сетях не для того, чтобы совершать кибератаки, а чтобы предупредить о них компанию-владельца сети. Тон письма на удивление доброжелательный и не конфронтационный, так как представители телесети опасаются разозлить хакера, пишет Variety.

Журнал также полагает, что HBO пытается избежать крупномасштабного разглашения информации, похищенной в результате кибератки. Жертвами подобных действий киберпреступников в прошлом стали Sony Pictures и Netflix. В то же время журнал отмечает, что предложенная хакеру сумму значительно меньше, чем масштабы выкупа, о которых говорит хакер. В своем послании он потребовал выплатить ему сумму, составляющую его заработок за шесть месяцев, и заявил, что его доход составляет $2-15 млн в год.

31 июля стало известно о похищении злоумышленниками или группой злоумышленников информации о предстоящих сериях "Игры престолов", сюжет двух серий был выложен в интернет. В телесети подтвердили факт взлома, заявив, что хакеры получили доступ к "коммерческой информации", не уточнив к какой именно. Ранее Variety сообщил о том, что HBO наняла фирму-подрядчика, чтобы обнаруживать и удалять ссылки на скачивание похищенного контента из поисковой системы компании Google.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Премьера первой серии седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в июле этого года.