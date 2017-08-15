СМИ: Голливуд снимет сериал о победе британских евроскептиков

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ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. В Голливуде планируют снять шестисерийный фильм о победе евроскептиков и их лидера Найджела Фаража на референдуме в Великобритании 23 июня 2016 года. Бюджет сериала составит £60 млн (почти $78 млн), сообщает во вторник газета Daily Express.
По ее данным, в основу сценария ленты с драматическими и комедийными сценами ляжет опубликованный в Соединенном Королевстве дневник спонсора британской Партии независимости Аррона Бэнкса The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни Brexit"). В частности, он повествует о том, как Фараж и Бэнкс, вопреки всему, победили в острейшем споре оппонентов - сторонников единения с ЕС, а затем провели еще и кампанию в пользу выбора Дональда Трампа президентом США.
Бурные события вокруг плебисцита и несколько неожиданной победы противников единения с европейским сообществом будут показаны через восприятие Джерри Гангстера, американского социолога, советника британского движения Leave.EU.
Фараж, Бэнкс и ведущий лондонской радиостанции LBC Иэн Дейл, опубликовавший The Bad Boys of Brexit, станут, как ожидается, исполнительными продюсерами сериала. "Победив Европу, "Плохие парни Brexit" собираются покорить Голливуд, - цитирует издание Дейла. - Главный вопрос заключается в том, станет ли возможным участие актера Дэнни Де Вито в роли Аррона Бэнкса". Он также пожелал сценаристам, "отразить весь тот юмор и хаос, которые пронизывают книгу".
Сам Фараж выразил надежду, что сумеет "сыграть самого себя".
В настоящее время завершается написание сценария. Как ожидается, сериал начнут снимать в начале 2018 года после достижения в будущем месяце соответствующей сделки.