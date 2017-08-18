Начал работу сайт в поддержку "Матильды" Алексея Учителя

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В интернете появился сайт, на котором можно поддержать фильм Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе картины, которая 26 октября выйдет в широкий прокат.

"Открылся сайт https://matildafilm.ru, где можно подержать в соцсетях "Матильду", - отметила собеседница агентства. Лозунг голосующих: "Я - за свободу выбора. За свободу искусства. За "Матильду"!" На данный момент свои голоса в поддержку фильма отдали 160 человек, сайт начал свою работу в 18:00 мск.

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается в октябре в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.