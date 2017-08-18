Советник президента: на "Оскар" от России можно отправить фильм "Нелюбовь" Звягинцева

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой считает, что на премию "Оскар" от России можно отправить фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

"Мне кажется, что это близко зрителю любой страны. Думаю, что этот фильм достойно бы представил Россию", - сказал ТАСС Толстой, ставший гостем Пятого фестиваля короткометражного кино "Короче", который открылся в пятницу в Калининграде.

В то же время советник президента назвал достойной картину другого претендента на оскаровскую заявку от России - фильм Бориса Хлебникова "Аритмия". Однако, по его мнению, "Нелюбовь" - "масштабнее по проблематике".

Кроме того, Толстой пока не видел труд режиссера Алексея Учителя, который хотел бы представить на суд оскаровского жюри свою нашумевшего картину "Матильда". "Возможно,"Матильду" мне удастся увидеть на следующей неделе", - сказал Толстой.

"Нелюбовь" (совместное производства России, Франции, Германии и Бельгии) имеет прокатный рейтинг 18+, на экраны картина вышла в прокат в России 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".