Швыдкой: встречи с Людмилой Рюминой всегда были праздником

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Людмила Рюмина, скончавшаяся в возрасте 68 лет в Москве, была веселым человеком и яркой артисткой, бесконечно преданной искусству. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Людмила Георгиевна была женщиной очень яркой и, как многие певицы, которые по-настоящему прославляют народную музыку, очень заводной, остроумной, веселой. Мы с ней часто сталкивались, и это всегда было ощущением праздника", - поделился Швыдкой.

Он особенно отметил разносторонние таланты артистки: "В юности, как известно, она окончила художественную школу и сама сочиняла свои яркие, замечательные костюмы".

"С достаточно одинокой личной судьбой Людмила Георгиевна была погружена в искусство", - подчеркнул Швыдкой.

Спецпредставитель президента назвал смерть артистки "большой потерей для российского искусства". "Судьба русского фольклора сегодня - это особая тема. И уход таких людей, как Людмила Георгиевна, оставляет незаполняемые пустоты. Светлая ей память", - сказал Швыдкой.

Людмила Рюмина умерла 31 августа в Боткинской больнице после тяжелой болезни. По предварительной информации, прощание с певицей пройдет 4 сентября в ее Московском культурном фольклорном центре.