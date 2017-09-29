Швыдкой: ситуация вокруг "Матильды" связана с дефицитом просвещения

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" показателем неразвитости вкусов в обществе. Об этом он заявил в пятницу журналистам, отвечая на вопрос ТАСС о возможных способах урегулирования конфликта вокруг фильма.
"Нужно заниматься просвещением, потому что, к сожалению, в том, что происходит вокруг "Матильды", очень много дикости. Я считаю, что это все от неразвитости общественных вкусов, от недостатка образования, от недостатка научных знаний в обществе сегодня", - подчеркнул Швыдкой.
"Уровень культуры в обществе напрямую связан с уровнем терпимости. Поэтому то, что происходит вокруг "Матильды", - это лакмусовая бумажка состояния культуры в обществе, недопонимание фундаментальной ее роли", - отметил он.
Швыдкой подчеркнул, что урегулировать ситуацию вокруг "Матильды" достаточно сложно, поскольку это не политический, а социальный вопрос, "что значительно труднее лечится".
"Потому что никаким окриком, никаким комментарием даже уважаемых людей, представителей президента или кого угодно, сегодня эту историю невозможно прекратить, она живет сама по себе, - считает Швыдкой. - А дискуссия не утихнет, и наивно думать, что она просто закончится. Все это требует образовательной, просветительской, культурной работы".
Накануне фильм, официальная премьера которого назначена на 26 октября, посмотрели депутаты Государственной думы. По мнению парламентариев, в картине нет сцен, которые могли бы оскорбить чьи-то чувства.