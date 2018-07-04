Виртуальная экскурсия по местам Даниила Гранина появится в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Петербургские историки, литераторы, артисты, режиссеры, представители городских властей и просто горожане вспоминают в среду ленинградского писателя Даниила Александровича Гранина, скончавшегося на 99-м году жизни ровно год назад, 4 июля 2017 года. Цветы к могиле писателя возложил губернатор города Георгий Полтавченко.

Сегодня о Гранине вспоминают в музейном сообществе города на Неве, в особенности в тех музеях, которые рассказывают о блокаде Ленинграда. "Блокадная книга", написанная им в соавторстве с белорусским писателем Алесем Адамовичем, до сих пор является одной из самых авторитетных книг блокаде. Само имя Гранина неразрывно связано с памятью об обороне города. Так, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда готовится представить виртуальную экскурсию "по местам Гранина".

Проект будет представлен публике в 2019 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня рождения Гранина. "У нас запланированы два выставочных проекта и виртуальные экскурсии по местам Гранина. Презентовать планируется этот проект в следующем году - это некий мультимедийный продукт, который может быть распространен по библиотекам, творческим центрам детским и юношеским и так далее", - рассказала ТАСС директор музея Елена Лезик.

В субботу в библиотеке поселка Комарово планируется провести встречу памяти Даниила Гранина - любители творчества писателя соберутся, прочитают и послушают отрывки из его произведений.

Интернет-ресурс о Гранине

Сотрудники Российской национальной библиотеки (РНБ) приступили к созданию интернет-страницы, посвященной юбилею Даниила Гранина, который многие годы был президентом Общества друзей РНБ. Этот материал будет выложен в онлайн путеводителе по литературно-краеведческим интернет-ресурсам "Литературный мир России", созданном в 2015 году.

"Мы заметили, что наши пользователи с большим интересом относятся к информации, связанными с юбилейными датами в жизни писателей. Постараемся, чтобы наша страница, посвященная Даниилу Александровичу, была по-настоящему интересной, познавательной и оригинальной. Сейчас идет накопление материала, информации для вэб-библиографии, поиск редких документов и фотографий. Надеемся на помощь в этом деле родственников писателя, специалистов Фонда имени Дмитрия Лихачева", - рассказала корр. ТАСС старший научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ Лидия Новикова.

По ее словам, создатели ресурса планируют обратиться к читателям для создания особой странички о том, какую роль сыграли книги Даниила Гранина в их судьбе, в их становлении. "У нас большой процент творческих читающих людей, литераторов, самодеятельных писателей. Может, удастся получить ответную реакцию от них", - надеется Новикова.

Она обратила внимание на широкий круг пользователей ресурса "Литературный мир России", который работает не только на всю страну, но и на русскоязычных читателей ближнего и дальнего зарубежья. "Мы будем рассчитывать и на них - им тоже напомнить о творчестве Даниила Гранина. Может, они в ответ они нам какую-то информацию предоставят, и тогда мы их тоже задействуем в нашем ресурсе", - сказала Новикова.

Для удобства читателей планируется сделать не только веб-библиографию, но и список произведений с интерактивными ссылками, с переходом к полным текстам.

Гранин и театр

Отдельную телевизионную передачу "Театральная гостиная" посвятит 100-летию со дня рождения Даниила Гранина художественный руководитель Театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, народный артист России Рудольф Фурманов.

"Дании Александрович в моей жизни - это свет, лучезарный свет, он был другом нашего театра. На этой сцене в 2011 году он в числе первых получил российскую национальную актерскую премию "Фигаро" имени Андрея Миронова с формулировкой "За поддержку российской культуры". Получив премию из рук режиссера Александра Сокурова, он сказал тогда памятные слова: "Бог создал такого удивительного человека, такого артиста, как Андрей Миронов, и у бога это получилось". Мне кажется, эти слова можно адресовать и Даниилу Александровичу, творцу и человеку удивительных качеств", - сказал худрук.

Он вспомнил, что именно в этом театре в мае прошлого года, незадолго до кончины, проходили последние съемки писателя. Канал "Культура" и канал "НТВ" снимали его исповедь. "Обо всем этом и о многом другом мы вспомним в нашей "Театральной гостиной", где в этом день соберутся люди, близко знавшие Даниила Александровича, творчески общавшиеся с ним", - пообещал Фурманов.

Как он рассказал, несколько лет назад Театр имени Миронова включил в свои планы постановку спектакля Даниила Гранина "Мой лейтенант" по его одноименной книге. Режиссер Юрий Цуркану начал работу над инсценировкой. Он был дома у писателя. Они несколько дней работали вместе и оба пришли к выводу, что этот материал, к сожалению, невозможно показать, как драматический спектакль.

Между тем многие книги Даниила Гранина - от "Иду на грозу" до "Вечеров с Петром Великим" легли в основу художественных фильмов, шедших в разные годы. А "Блокадная книга", созданная Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем, была инсценирована Игорем Владимировым в Театре имени Ленсовета. Режиссер Александр Сокуров уже в наши дни заново адресовал это произведение современникам, создав документальный фильм "Читаем "Блокадную книгу".