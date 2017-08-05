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Поисковые работы в руднике "Мир" осложняют грязевые массы

Общество Безопасная жизнь
5 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Горноспасатели проводят разведку и обследуют горные выработки на разных горизонтах рудника

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Горноспасатели и работники шахты круглосуточно проводят поисковые работы в руднике "Мир" в Якутии, пробиваясь через грязевые массы, которые затрудняют поисково-спасательную операцию. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба Сергей Кирсанов.

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"Особенность этого подтопления заключается в том, что в горных выработках не просто вода, а технологическая соленая вода со всей грязью и потоками. Это все затрудняет работу спасателей, проходку горизонтов", - рассказал он.

По словам Кирсанова, горноспасатели проводят разведку и обследуют горные выработки на разных горизонтах рудника.

Вместе со спасателями в поисково-спасательной операции задействованы работники предприятия, которые хорошо знают рудник. "Рабочие рудника продвигаются со спасателями, они попутно налаживают системы вентиляции, берут пробы воздуха на присутствие в нем газов и других опасных и вредных веществ", - рассказал он.

Более суток под землей

Одного из пропавших шахтеров удалось спасти в субботу. Рабочий провел под землей более суток. Ему удалось выйти на связь и сказать, что он на 410-м горизонте.

"Он находился на 410-м горизонте в камере ожидания. Силами военизированного горноспасательного отряда шахтера подняли на поверхность", - сообщил Кирсанов.

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Его выносили на носилках. Как только спасатели подняли мужчину наверх, раздались аплодисменты горноспасателей и работников рудника, находившихся наверху.

Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении центральной районной больницы города Мирный в тяжелом состоянии.

Как организованы поиски

Как отметил представитель штаба, большинство выработок уже обследовано. "Сейчас работы сосредоточены на горизонтах 210, 310 и 410. Горноспасатели работают непрерывно. И ночью тоже", - сказал он.

На месте проведения аварийно-восстановительных работ сосредоточены 19 отделений горноспасателей общей численностью 95 человек, три отделения из города Мирный, на рудник прибыли спасатели из Новокузнецка.

"Группировка спасателей из 95 человек работает посменно. Одновременно на руднике находятся 3-4 отделения, в каждом из которых 5-7 человек. Кроме того, им помогают работники рудника", - сказал Кирсанов. Продолжительность смены - 5-6 часов, затем на поиски отправляются другие группы, что позволяет обеспечить непрерывность работ и дать возможность горноспасателям отдохнуть.

В водолазах необходимости нет

Кирсанов напомнил, что в поисках планировалось задействовать и горных водолазов, но в них необходимости нет.

"Внутри не водная субстанция, а больше грязевые массы, работа водолазов в такой среде не представляется возможной. Это нецелесообразно. Поэтому от работы водолазов пришлось отказаться", - заключил Кирсанов.

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