Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком Килисе

АНКАРА, 29 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Три ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались возле здания лицея в турецком городе Килис. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, есть раненые. На место взрывов направлены медики, пожарные и полиция. Здание лицея получило повреждения.

Килис с начала года периодически подвергается обстрелам со стороны Сирии, которые ведут террористы. В общей сложности на территорию города упало более 70 ракет и снарядов. В результате обстрелов несколько десятков человек погибли и пострадали. Среди них большое число сирийских беженцев.