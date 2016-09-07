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Премьер Ирландии отверг обвинения по делу о налоговых сделках с Apple

Международная панорама
7 сентября, 16:02 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Шилов
Власти республики ранее обвинили в предоставлении амерканской компании необоснованных налоговых преимуществ, что позволило Apple существенно занижать суммы отчислений
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ДУБЛИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Шилов/. Ирландия не замешана в сомнительных сделках с американской компанией Apple. Об этом заявил премьер-министр республики Энда Кенни, выступая перед депутатами парламента.

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"Ирландия не заключала налоговые сделки с транснациональными корпорациями, - отметил он. - У нас не принято так вести дела".

По его словам, "власти страны подадут апелляцию (на решение Еврокомиссии - прим. ТАСС), имея все основания ожидать ее удовлетворения европейскими судами".

Еврокомиссия на минувшей неделе обвинила власти Ирландии в предоставлении Apple необоснованных налоговых преимуществ, что позволило американской корпорации существенно занижать суммы отчислений в республике с 2003 по 2014 год. Теперь компания будет вынуждена вернуть €13 млрд плюс проценты. По экспертным оценкам, общие убытки Apple в связи с этим могут составить рекордные €19 млрд.

Компания Apple была основана в 1976 году. Корпорация производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, музыкальные плееры iPod, ноутбуки и настольные компьютеры iMac, а также другую технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $530 млрд.

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