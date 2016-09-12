ЕП заслушает Юнкера о ситуации в ЕС после Brexit

СТРАСБУРГ, 12 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Первая в новом "политическом сезоне" пленарная сессия Европарламента (ЕП) открывается в понедельник в Страсбурге. В ходе нее депутаты ЕП заслушают ежегодный доклад главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера о положении дел в Евросоюзе, который на сей раз, как ожидается, будет посвящен предстоящим переменам в сообществе в связи с Brexit. Кроме того, в повестку дня сессии включены "турецкий вопрос" в свете попытки госпереворота в Анкаре и реализации соглашения по миграции, а также ситуация в Польше вокруг верховенства закона.

Что ждет ЕС после Brexit?

Выступление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера перед депутатами Европарламента о положении дел в ЕС является самым ожидаемым событием нынешней пленарной сессии. "Президент Юнкер подведет итоги достижений за прошлый год, представит приоритеты на будущий год, а также расскажет о том, как Еврокомиссия будет отвечать на самые острые вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз", - так характеризует ЕП официальную повестку доклада Юнкера.

Несмотря на то, что ежегодный доклад главы ЕК всегда привлекает большое внимание, в этом году его ждут с особым интересом в связи с июньским референдумом в Великобритании, на котором народ королевства проголосовал за выход страны из ЕС. И евродепутатам, и общественности, и журналистам хочется услышать, каким видится Юнкеру будущее Евросоюза после неожиданного решения Лондона покинуть союз.

Кроме того, ожидается, что глава ЕК затронет в своей речи такие проблемы, как миграционный кризис и борьбу с терроризмом, а также создание рабочих мест в странах Евросоюза.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Тереза Мэй, ставшая вскоре после голосования премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза, но одновременно добиться выгод от этого процесса. Она также дала понять, что Соединенное Королевство будет продолжать играть полноценную роль страны - члена ЕС до формального выхода из европейского сообщества.

Конституционный кризис в Польше

Ситуация вокруг нового закона в Польше о Конституционном суде (КС) будет также в центре внимания депутатов ЕП в ходе нынешней сессии. Главные фракции ЕП настояли на проведении дискуссии и принятии резолюции по этой проблеме.

"Второй раз за этот год Европарламент проведет дебаты по ситуации в Польше и ее влиянию на фундаментальные права. Европейская народная партия (ЕНП, крупнейшая фракция ЕП) все более и более обеспокоена состоянием демократии в стране, в частности, попытками ограничить независимость судебной системы, контролировать государственные СМИ, политизировать независимую гражданскую службу, а также ограничить свободу граждан", - подчеркивают в ЕНП.

В документе фракции говорится, что "мы не увидели каких-либо существенных изменений в Польше с момента последней резолюции Европарламента, принятой в апреле". "Поэтому мы призываем польское правительство уважать верховенство закона и соблюдать рекомендации Еврокомиссии. Голосование по резолюции пройдет в среду", - отметили в ЕП.

Конституционный кризис продолжается в Польше уже несколько месяцев. Он был спровоцирован действиями новой партии власти "Закон и справедливость, которая выиграла парламентские выборы осенью прошлого года и решила изменить закон о КС, что было критически оценено как оппозицией внутри страны, так и международными организациями. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС, многие его решения партия власти отказалась признавать.

В результате в январе текущего года Еврокомиссия запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона. Варшава обвиняется в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей. Польские власти пообещали справиться с этой ситуацией путем разработки нового закона. Он был принят в июле, но также подвергся критике.

Турецкий вопрос

Запутанные отношения между Евросоюзом и Турцией будут в центре внимания всех ближайших встреч в ЕС на всех уровнях.

Пленарная сессия Европарламента, конечно, исключением не стала. Депутаты ЕП обсудят "турецкий вопрос", прежде всего, в свете попытки государственного переворота, которая была совершена в стране в ночь на 16 июля. Тогда турецкое руководство начало арестовывать и увольнять тысячи людей, а также заговорило о намерении ввести смертную казнь, что неприемлемо для страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

В целом, июльские события окончательно запутали отношения между Анкарой и Брюсселем и еще больше поставили под угрозу соглашение по миграции, которое стороны заключили в марте этого года. Тогда после почти 48-часовых переговоров Турции удалось достичь с ЕС сделки, по которой Брюссель пообещал предоставить Анкаре €6 млрд, отменить визовый режим к лету и ускорить переговорный процесс о вступлении страны в ЕС в обмен на сокращение Турцией потока мигрантов и беженцев в Европу. Вопрос реализации этого соглашения также обсудят депутаты ЕП в рамках "турецкого вопроса".