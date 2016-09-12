Оппозиция Белоруссии будет представлена в новом парламенте

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Представители оппозиции войдут в новый состав парламента Белоруссии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина на итоговой пресс- конференции в Информационном центре "Выборы-2016".

Отвечая на вопрос журналистов, она сообщила, что пока полными результатами не располагает, но "по одному из округов Минска победила представитель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анна Конопацкая". Конопацкая является профессиональным юристом, предпринимателем. ОГП - организация либерально-консервативной ориентации, является одной из крупнейших партий в республике. По предварительным данным ЦИК, в парламент также вошли представители компартии, Белорусской патриотической партии, Республиканской партии труда и справедливости.

К настоящему времени в ЦИК поступили материалы о голосовании в трех регионах Белоруссии. Остальные ожидаются к утру.

На 110 мест в нижней палате парламента претендовали 484 кандидата. В списки для голосования было включено около 7 млн избирателей. По предварительным данным ЦИК, явка на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Белоруссии составила 74,32% избирателей.

Руководители международных миссий наблюдателей в Минске представят свои предварительные оценки состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Белоруссии.

По данным МИД Белоруссии, в страну приехало множество международных наблюдателей. СНГ представляют 333 эксперта, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ - 341, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ - 39, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) - 19, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) - 9. Кроме того, аккредитованы в качестве наблюдателей 65 представителей дипломатического корпуса и 14 членов иностранных ЦИК.