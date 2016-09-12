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МИД КНР: вина за кризис на Корейском полуострове лежит на США

Международная панорама
12 сентября, 11:30 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Таким образом официальный представитель ведомства прокомментировала недавние обвинения в адрес Китая со стороны главы Пентагона Эштона Картера
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ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Вина за ухудшение ситуации на Корейском полуострове лежит на США, поскольку Вашингтон сам создал эту проблему. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала недавнее заявление шефа Пентагона Эштона Картера о том, что Китай несет ответственность за проведение КНДР пятого ядерного испытания.

"Господин Картер был излишне скромен, вина за ухудшение ситуации лежит не на Китае, а на США. Эта проблема связана в первую очередь с конфликтом между КНДР и США, которым стоит вновь посмотреть ретроспективу развития проблемы и найти эффективное решение ситуации. Именно американцы должны нести ответственность за решение проблемы, раз они сами ее и создали", - отметила она.

Ранее Эштон Картер в ходе совместной пресс-конференции со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде в Осло возложил вину за ядерное испытание в КНДР на Пекин. 9 сентября Северная Корея провела пятое ядерное испытание.

Решение только путем диалога и консультаций

Хуа Чуньин также заявила, что формат шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова столкнулся с множеством трудностей, но от него рано отказываться.

"Ядерная проблема Корейского полуострова может быть решена только путем диалога и консультаций, уже было многократно доказано, что санкции сами по себе не решат вопрос. Любые односторонние действия без учета интересов всех сторон ведут только к эскалации ситуации на полуострове", - отметила она.

В ходе переговоров с госсекретарем США Джоном Керри в Женеве 10 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия выступает за необходимость возобновления шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, призывает дипломатов проявлять творческий подход к решению этого кризиса, а не реагировать одними лишь санкциями.

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