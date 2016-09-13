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Reuters: Клинтон возобновит участие в предвыборных мероприятиях в пятницу

Международная панорама
13 сентября, 19:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС
Политик планирует присутствовать на мероприятии, посвященном защите прав афроамериканок, которое пройдет в Вашингтоне
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НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует возобновить участие в предвыборных мероприятиях в пятницу. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на американские СМИ.

Как отмечает агентство, Клинтон планирует присутствовать на мероприятии, посвященном защите прав афроамериканок, которое пройдет в Вашингтоне. Однако Reuters указывает, что ее планы еще могут измениться, если она будет себя плохо чувствовать.

В воскресенье Клинтон вынуждена была досрочно покинуть церемонию в память о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием. Видеозапись запечатлела, как у нее подкосились ноги. Позже было объявлено, что у Клинтон воспаление легких. Сейчас она проходит лечение у себя дома в штате Нью-Йорк, приостановив личное участие в предвыборной кампании.

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