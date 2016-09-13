Обама провел зарядку для сторонников Демпартии на предвыборном митинге

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама провел своего рода зарядку для сторонников Демократической партии США на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). На мероприятии, которое проводилось под открытым небом, нынешний хозяин Белого дома предложил собравшимся "немного поприседать" вместе с ним.
"Смотрите, вон там кто-то упал в обморок, - сказал он, указывая в первые ряды аудитории. - Бывает. Давайте вместе вдохнем поглубже и немного поприседаем; сгибайте колени вместе со мной. Ну, и медиков позовите, если они где-то здесь есть поблизости".
Действительно ли человеку на митинге стало плохо, по видеотрансляции понять было невозможно, однако, по мнению местных наблюдателей, слова Обамы фактически напомнили об инциденте, происшедшем в минувшее воскресенье с кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Она вынуждена была досрочно покинуть публичное мероприятие в Нью-Йорке и при посадке в машину у нее подкосились колени. Со стороны казалось, что она потеряла сознание, но позже выяснилось, что у нее ранее была диагностирована пневмония. В настоящее время она выздоравливает и отдыхает у себя дома.
Выступление Обамы было преимущественно посвящено чествованию Клинтон, которую он хочет видеть своей преемницей в Белом доме, и резкой критике ее соперника-республиканца Дональда Трампа.
Еще одним прозрачным намеком на физическое состояние Клинтон стали слова Обамы о том, что ему "пришла пора передать эстафетную палочку". "Хиллари примет эту эстафету и пробежит всю дистанцию до финиша", - сказал действующий президент США.