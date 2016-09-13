Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама провел зарядку для сторонников Демпартии на предвыборном митинге

Международная панорама
13 сентября, 22:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
На мероприятии, которое проводилось под открытым небом, президент предложил собравшимся "немного поприседать" вместе с ним
Материал из 1 страницы
Барак Обама

Барак Обама

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Барак Обама провел своего рода зарядку для сторонников Демократической партии США на предвыборном митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). На мероприятии, которое проводилось под открытым небом, нынешний хозяин Белого дома предложил собравшимся "немного поприседать" вместе с ним.

"Смотрите, вон там кто-то упал в обморок, - сказал он, указывая в первые ряды аудитории. - Бывает. Давайте вместе вдохнем поглубже и немного поприседаем; сгибайте колени вместе со мной. Ну, и медиков позовите, если они где-то здесь есть поблизости".

Смотрите также
Хиллари Клинтон
Reuters: Клинтон возобновит участие в предвыборных мероприятиях в пятницу

Действительно ли человеку на митинге стало плохо, по видеотрансляции понять было невозможно, однако, по мнению местных наблюдателей, слова Обамы фактически напомнили об инциденте, происшедшем в минувшее воскресенье с кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Она вынуждена была досрочно покинуть публичное мероприятие в Нью-Йорке и при посадке в машину у нее подкосились колени. Со стороны казалось, что она потеряла сознание, но позже выяснилось, что у нее ранее была диагностирована пневмония. В настоящее время она выздоравливает и отдыхает у себя дома.

Выступление Обамы было преимущественно посвящено чествованию Клинтон, которую он хочет видеть своей преемницей в Белом доме, и резкой критике ее соперника-республиканца Дональда Трампа.

Еще одним прозрачным намеком на физическое состояние Клинтон стали слова Обамы о том, что ему "пришла пора передать эстафетную палочку". "Хиллари примет эту эстафету и пробежит всю дистанцию до финиша", - сказал действующий президент США.

Смотрите также

Эксперт: в случае выхода Клинтон из гонки ее вполне может заменить Байден
Билл Клинтон: у Хиллари уже были проблемы со здоровьем, подобные нынешним
Кейн: Клинтон готова дать дополнительную информацию о своем здоровье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Президентские выборы в США
Персоны
Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Федерация: гимнастка Байлз согласовывала с WADA применение запрещенных веществ
2
Пушков: WADA утратило доверие после разрешения приема допинга спортсменам США
3
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
4
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
5
"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов
6
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
7
Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" перенесен из-за ливня
Темы дня
Реклама