Хиллари Клинтон с четверга возобновит участие в своей предвыборной кампании

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ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон с четверга возобновляет личное участие в собственной избирательной кампании, прерванное в конце прошлой недели из-за проблем со здоровьем. Об этом объявил во вторник избирательный штаб Клинтон.
"Мы возобновим в четверг поездки в рамках предвыборной кампании", - заявил журналистам один из сотрудников штаба Клинтон.
В воскресенье Клинтон вынуждена была досрочно покинуть церемонию в память трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием. Видеозапись запечатлела, как у нее буквально подкосились ноги. Позже было объявлено, что у Клинтон диагностировано воспаление легких. Претендент на высший государственный пост в США приостановила личное участие в предвыборной кампании, лечилась она у себя дома в штате Нью-Йорк.
Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?