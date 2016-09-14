Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ведущий американского телеканала ABC7 Джо Торрес в прямом эфире случайно объявил о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Запись фрагмента вечернего выпуска новостей доступна на портале Mediaite.

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На сайте самого телеканала ABC7 сведений о подобных сообщениях нет.

Первая фраза ведущего звучала следующим образом: "Начнем со срочной новости о смерти Хиллари Клинтон". Затем Торрес сообщил о том, что у экс-госсекретаря диагностирована пневмония.

Вопрос о здоровье Клинтон стал особенно острым после того, как политику стало плохо во время траурной церемонии по случаю 11 сентября. Некоторые СМИ уже даже начали строить предположения относительно того, кто же может заменить супругу Билла Клинтона в президентской гонке от демократов. Так, газета The Daily Telegraph полагает, что ее место могут занять либо вице-президент США Джо Байден, либо сенатор Берни Сандерс, который сошел с дистанции в июле, поддержав кандидатуру Клинтон.

Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?