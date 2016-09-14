Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире

Международная панорама
14 сентября, 23:18 UTC+3
Инцидент произошел во время выпуска новостей на канале ABC7
Материал из 1 страницы
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© EPA/JIM LO SCALZO

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ведущий американского телеканала ABC7 Джо Торрес в прямом эфире случайно объявил о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Запись фрагмента вечернего выпуска новостей доступна на портале Mediaite

TRUNEWS

На сайте самого телеканала ABC7 сведений о подобных сообщениях нет.

Первая фраза ведущего звучала следующим образом: "Начнем со срочной новости о смерти Хиллари Клинтон". Затем Торрес сообщил о том, что у экс-госсекретаря диагностирована пневмония.

Вопрос о здоровье Клинтон стал особенно острым после того, как политику стало плохо во время траурной церемонии по случаю 11 сентября. Некоторые СМИ уже даже начали строить предположения относительно того, кто же может заменить супругу Билла Клинтона в президентской гонке от демократов. Так, газета The Daily Telegraph полагает, что ее место могут занять либо вице-президент США Джо Байден, либо сенатор Берни Сандерс, который сошел с дистанции в июле, поддержав кандидатуру Клинтон.

Хиллари Клинтон: первая леди, сенатор, госсекретарь, президент?

Смотрите также

Хиллари Клинтон с четверга возобновит участие в своей предвыборной кампании
Билл Клинтон: у Хиллари уже были проблемы со здоровьем, подобные нынешним
Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровления

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американский телеведущий "похоронил" Хиллари Клинтон в прямом эфире
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов
4
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
5
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
6
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
7
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
Темы дня
Реклама