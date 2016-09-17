Обама не будет встречаться на полях ГА ООН с оскорбившим его лидером Филиппин

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама не будет встречаться с оскорбившим его лидером Филиппин Родриго Дутерте на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет на предстоящей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам заместитель помощника президента по национальной безопасности Бен Родс.

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"Встреча Обамы с Дутерте не запланирована", - заявил он, отвечая на вопросы о возможных переговорах лидеров двух стран.

Хозяин Белого дома проведет отдельные встречи на полях ГА ООН с иракским премьером Хейдаром аль-Абади, президентом Нигерии Мухаммадом Бухари и колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом. Главной темой переговоров с аль-Абади, которые пройдут в понедельник, станет противодействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и, в частности, подготовка операции по освобождению Мосула - так называемой столицы экстремистской организации.

Обама прибудет в штаб-квартиру ООН 18 сентября. Он выступит на сессии ГА ООН 20 сентября утром, и в этот же день проведет саммит по вопросам помощи беженцам. Кроме того, находясь в Нью-Йорке, президент примет участие в ряде предвыборных мероприятий Демократической партии США.

Ранее Дутерте назвал хозяина Белого дома "сукиным сыном" и пообещал высказать много нелицеприятных слов в его адрес на полях саммита США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатского саммита, которые прошли в Лаосе в начале сентября.

В ответ на это хозяин Белого дома назвал филиппинского лидера "ярким парнем". Позднее Белый дом объявил, что встреча между двумя лидерами, намеченная на 6 сентября, не состоится.