Дональда Трампа объявили персона нон грата в одном из районов Мексики

МЕХИКО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Дональд Трамп был объявлен персона нон грата в муниципалитете Cан-Мигель-де-Альенде в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Такое решение приняли члены местного городского совета, которые сочли, что в ходе предвыборной кампании кандидат в президенты США от Республиканской партии "не раз глубоко оскорблял" Мексику и ее жителей.

"Власти и жители Сан-Мигель-де-Альенде объявляют господина Дональда Джона Трампа персона нон грата и заявляют о нежелательности его присутствия на территории муниципалитета", - цитирует электронная версия газеты El Universal заявление городского совета. Его члены также полагают, что Трамп "разжигает ненависть, основанную на расовых, религиозных и этнических стереотипах", что "вредит непростой самой по себе панораме отношений" между США и Мексикой.

В ходе своей кампании американский миллиардер неоднократно негативно отзывался о мигрантах, в том числе из Мексики, и пообещал в случае своей победы на выборах построить стену на границе с этой страной. Тем не менее, во время своего недавнего визита в Мехико он заверил, что между двумя государствами существует "прочная и сердечная связь", и интересам США "соответствует, чтобы Мексика была сильной, процветающей и развивалась".