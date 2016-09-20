СМИ: боевики ИГ перекрыли все дороги на въездах в иракский город Мосул

АБУ-ДАБИ, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) блокировали все дороги на въездах во второй по величине город Ирака - Мосул, оккупированный радикалами.

Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

По его информации, с раннего утра вторника экстремисты перекрыли основные трассы, ведущие в город, и запретили проезд в Мосул всем без исключения транспортным средствам. Отмечается беспрецедентная концентрация боевиков на окраинах города, а также размещением на подступах тяжелых видов оружия.

Мосул, население которого превышает 500 тысяч человек, боевики ИГ считают своей столицей в Ираке. Он был оставлен правительственными войсками практически без боя при нападении на него формирований "Исламского государства" 10 июня 2014 года. По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до 10 тысяч боевиков радикальной группировки.

По имеющейся информации, широкомасштабная военная кампания иракских правительственных сил при поддержке ВВС международной коалиции по восстановлению контроля над Мосулом должна начаться в октябре нынешнего года.

Ситуация в Ираке

Армия Ирака, по данным на 14 сентября, освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы ИГ. Мирные иракцы постепенно возвращаются в освобожденные районы.

Освобождение Мосула - основная цель операции по восстановлению контроля над страной, проводимой иракской армией совместно с курдами. Летом в данном направлении были достигнуты определенные успехи: в июле удалось восстановить контроль над стратегической авиабазой Эль-Кайяра, а в августе - над одноименным городом, расположенным к югу от Мосула. Этот регион, как ожидается, станет плацдармом для дальнейшего наступления.