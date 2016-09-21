Правительство ФРГ: данных, подтверждающих бомбардировку конвоя в Сирии с воздуха, нет

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. У германского правительства нет данных, подтверждающих факт бомбардировки гуманитарного конвоя в Сирии. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"У правительства нет собственных верифицированных данных о том, кто несет ответственность за произошедшее", - сказала она.

В своем заявлении Деммер воздержалась от использования термина "бомбардировка", назвав случившееся "нападением". Отвечая на уточняющий вопрос, она сообщила, что для такой квалификации "нет гарантированных сведений".

Деммер добавила, что ФРГ резко осуждает произошедшее.