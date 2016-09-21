Керри: удар коалиции по войскам Сирии был "ужасной случайностью"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Обстрел с воздуха подразделений Вооруженных сил Сирии в районе города Дейр-эз-Зор в минувшую субботу боевой авиацией США и их зарубежных союзников был "ужасной случайностью". С таким заверением выступил на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Сирии госсекретарь США Джон Керри.
Керри также заявил, что США не располагают сведениями, указывающими на то, что в составе автоколонны с гуманитарной помощью, обстрелянной в понедельник в Сирии, находился пикап террористов с минометом.
"У нас нет свидетельств этого", - заверил шеф американской дипломатии, комментируя высказывания официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Кроме того, считает Керри, даже если бы в обстрелянном гуманитарном конвое действительно находился миномет, то это оружие не смогло бы нанести входившим в состав колонны грузовикам такого ущерба, который запечатлели фотографии, сделанные на месте событий.
Как заявил во вторник Конашенков, анализ видеозаписей передвижения гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо показывает, что его сопровождал пикап террористов с прицепленным минометом большого калибра.
"Анализ видеозаписей с беспилотников вчерашнего передвижения гуманитарного конвоя по подконтрольным боевикам территории провинции Алеппо позволил выявить новые детали. На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра", - сказал он.
По словам Конашенкова, не ясно, "кто кого "прикрывает": миномет - автоколонну с волонтерами "Белых касок", или все же наоборот?" "И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?" - добавил он.
Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. Агентство AFP со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.
Позже в ООН заявили о приостановке отправки гуманитарного конвоя в Сирию из-за проблем с безопасностью. Сирийское общество Красного Полумесяца также на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела.
В ООН отмечали, что не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий. В свою очередь США обвиняют в нанесении авиаудара по конвою Россию и Сирию. И Москва, и Дамаск такие выводы категорически отвергают.
По мнению Керри, в сирийском конфликте наступил момент истины и для России, и для сил оппозиции, и для поддерживающих их сторон.
"Это момент истины для президента России (Владимира) Путина, это также момент истины для оппозиции, момент истины для людей, которые поддерживают оппозицию", - считает шеф американской дипломатии.
При этом он признал, что "слишком долго некоторые элементы оппозиции полагались на нечестивый альянс с (террористической группировкой) "Джебхат ан-Нусра". Данная запрещенная в России террористическая организация недавно переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам". Между тем, продолжал Керри, "Джебхат ан-Нусра" - это (сеть) "Аль-Каида", это "ответвление" "Аль-Каиды" в Сирии". "И мы не можем смотреть в другую сторону, если (оппозиционные) группировки на земле сражаются бок о бок с "Джебхат ан-Нусрой", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
Согласно российско-американским договоренностям по Сирии, заключенным в Женеве в ночь на 10 сентября, размежевание сил оппозиции и экстремистов должен произвести Вашингтон. Россия неоднократно сетовала на то, что осязаемых результатов этой работы США нет.