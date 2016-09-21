Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Керри: удар коалиции по войскам Сирии был "ужасной случайностью"

Международная панорама
21 сентября, 18:05 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС
Госсекретарь США также заявил, что Соединенные Штаты не имеют сведения, указывающие на то, что в составе колонны находился пикап террористов
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Джон Керри

Госсекретарь США Джон Керри

© EPA/JUSTIN LANE

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Обстрел с воздуха подразделений Вооруженных сил Сирии в районе города Дейр-эз-Зор в минувшую субботу боевой авиацией США и их зарубежных союзников был "ужасной случайностью". С таким заверением выступил на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Сирии госсекретарь США Джон Керри.

Смотрите также
Лавров назвал атаку на гуманитарный конвой под Алеппо неприемлемой провокацией

Керри также заявил, что США не располагают сведениями, указывающими на то, что в составе автоколонны с гуманитарной помощью, обстрелянной в понедельник в Сирии, находился пикап террористов с минометом.

"У нас нет свидетельств этого", - заверил шеф американской дипломатии, комментируя высказывания официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Кроме того, считает Керри, даже если бы в обстрелянном гуманитарном конвое действительно находился миномет, то это оружие не смогло бы нанести входившим в состав колонны грузовикам такого ущерба, который запечатлели фотографии, сделанные на месте событий.

Кто кого прикрывал?

Как заявил во вторник Конашенков, анализ видеозаписей передвижения гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо показывает, что его сопровождал пикап террористов с прицепленным минометом большого калибра.

20 сентября Политика
Минобороны РФ: гуманитарный конвой в Алеппо сопровождал пикап террористов с минометом

"Анализ видеозаписей с беспилотников вчерашнего передвижения гуманитарного конвоя по подконтрольным боевикам территории провинции Алеппо позволил выявить новые детали. На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра", - сказал он.

По словам Конашенкова, не ясно, "кто кого "прикрывает": миномет - автоколонну с волонтерами "Белых касок", или все же наоборот?" "И, самое главное, куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки?" - добавил он.

Обстрел конвоя

Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. Агентство AFP со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.

Смотрите также
СМИ: в ООН знали об опасности авиаударов в районе прохождения конвоя с гумпомощью

Позже в ООН заявили о приостановке отправки гуманитарного конвоя в Сирию из-за проблем с безопасностью. Сирийское общество Красного Полумесяца также на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела.

В ООН отмечали, что не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий. В свою очередь США обвиняют в нанесении авиаудара по конвою Россию и Сирию. И Москва, и Дамаск такие выводы категорически отвергают.

"Момент истины для президента России"

По мнению Керри, в сирийском конфликте наступил момент истины и для России, и для сил оппозиции, и для поддерживающих их сторон.

Смотрите также
Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансы

"Это момент истины для президента России (Владимира) Путина, это также момент истины для оппозиции, момент истины для людей, которые поддерживают оппозицию", - считает шеф американской дипломатии.

При этом он признал, что "слишком долго некоторые элементы оппозиции полагались на нечестивый альянс с (террористической группировкой) "Джебхат ан-Нусра". Данная запрещенная в России террористическая организация недавно переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам". Между тем, продолжал Керри, "Джебхат ан-Нусра" - это (сеть) "Аль-Каида", это "ответвление" "Аль-Каиды" в Сирии". "И мы не можем смотреть в другую сторону, если (оппозиционные) группировки на земле сражаются бок о бок с "Джебхат ан-Нусрой", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Согласно российско-американским договоренностям по Сирии, заключенным в Женеве в ночь на 10 сентября, размежевание сил оппозиции и экстремистов должен произвести Вашингтон. Россия неоднократно сетовала на то, что осязаемых результатов этой работы США нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Керри, Джон
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает лейтенанта полиции Нурбагандова настоящим героем
2
Путин: решение об освобождении самозанятых от налогов будет принято в ближайшее время
3
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
4
Чуркин: Керри в своем выступлении извратил заявления РФ об инциденте с конвоем в Сирии
5
МО РФ: ударный беспилотник коалиции находился над районом атаки на конвой ООН под Алеппо
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Маркин заявил о своей отставке
Темы дня
Реклама