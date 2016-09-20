Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания, Франция, Германия и США считают, что, несмотря на имевший место 19 сентября обстрел гуманитарного конвоя в Алеппо, речи о прекращении перемирия в Сирии пока не идет. Об этом руководители внешнеполитических ведомств указанных стран заявили сегодня после министерского заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС), которая прошла в нью-йоркском отеле "Лотте Нью-Йорк Палас".

Все за перемирие

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи выразил уверенность в том, что только реализация сделки России и США позволит прекратить конфликт в Сирии. "Все мы поддержали продолжающиеся усилия США и России, направленные на заключение и реализацию соглашения, которое предусматривает прекращение огня, обеспечение гуманитарного доступа к многострадальному народу Сирии и создание условий для ведения дипломатии и возобновления политических переговоров", - привела пресс-служба британского МИД слова своего руководителя.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, в свою очередь, констатировал, что перемирие является единственным путем урегулирования конфликта в Сирии, и высказался за расширение механизма мониторинга за его соблюдением. По мнению Эйро, в этом процессе должны участвовать и другие стороны, помимо США и РФ.

"Для нас очевидно существует трехчленная схема: перемирие, затем гуманитарная помощь и далее - политический процесс. Нельзя отказываться от этого. Я выступил с предложением: чтобы русские и американцы не оставались одни, нужно создать механизм контроля и мониторинга перемирия, который бы позволил убедиться на местности, что оно действительно соблюдается", - подчеркнул он, заверив, что Франция готова принять участие в этой работе.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура после встречи констатировал, что обстрел гуманитарного конвоя "полностью меняет ситуацию". Дипломат подчеркнул, что "режим прекращения огня оказался под угрозой", однако выразил уверенность в том, что сирийские стороны должны получить "еще один шанс".

Новая встреча

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что по итогам заседания было решено провести новую встречу МГПС 23 сентября. "Мы договорились немедленно активизировать переговоры и консультации в Нью-Йорке и хотим снова встретиться в пятницу утром, чтобы посмотреть, как будет соблюдаться перемирие и, тем самым, американо-российские договоренности", - сказал он. "В свете драматичного развития ситуации последних дней наша сегодняшняя встреча проходила под знаком возмущения в связи с отвратительными нападениями на ООН и гуманитарных работников и беспокойства за судьбу перемирия", - сообщил Штайнмайер.

"Всем было ясно, что мы снова стоим на распутье в Сирии. Я дал ясно понять, что есть только один путь к политическому решению, а именно, сначала вновь попытаться снизить насилие в Сирии. Для этого региональные игроки должны еще больше делать", - считает глава МИД ФРГ.

Госсекретарь США Джон Керри после встречи лаконично заявил, что "соглашение не похоронено". Спустя несколько часов начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби, комментируя итоги заседания, заявил, что участники встречи МГПС высказались за продолжение попыток установления режима прекращения огня на всей территории Сирии. По его словам, участники переговоров "согласились с тем, что, несмотря на сохраняющееся насилие, все еще остается императивом стремление обеспечить общенациональное перемирие (в Сирии), опираясь на договоренность, выработанную на прошлой неделе в Женеве США и Россией".

Кроме того, как сообщил Кирби, МГПС подтвердила "важность продолжения оказания давления на террористические группировки ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" (ДАИШ - арабское название сети "Исламское государство" (ИГ), а группировка "Джебхат ан-Нусра" недавно переименовалась в "Джебхат Фатх аш-Шам", обе запрещены в России). Участники заседания, по его словам, констатировали "сложности отделения "Джебхат ан-Нусры" от умеренной оппозиции в некоторых районах страны.

Сирия в центре внимания ГА ООН

Генсек ООН Пан Ги Мун во время выступления на прошлой неделе заявил, что основное внимание на этой неделе на ГА ООН будет приковано к ситуации в Сирии. "Хотя многие конфликты причиняют огромную боль, ни один из них не привел к такому количеству жертв, разрушениям и повсеместной нестабильности, как война в Сирии", - заявил он на пресс-конференции.

Для обсуждения путей урегулирования конфликта в ближневосточной стране 21 сентября состоится министерское заседание Совета Безопасности ООН. Ее сопредседателями являются Россия и США, заключившие двусторонние договоренности, направленные на возобновление режима прекращения огня в Сирии, борьбу с терроризмом и улучшение гуманитарной ситуации в стране.

Россия предлагала принять резолюцию в поддержку этой сделки на предстоящем заседании СБ, однако в пятницу Виталий Чуркин заявил, что это маловероятно, так как США отказываются обнародовать пакет согласованных документов и даже зачитать их для членов Совбеза. Эта позиция Вашингтона привела к срыву совместного брифинга США и РФ для членов Совета, который планировалось провести 16 сентября.

Сегодня Чуркин высказался более жестко на этот счет. Он подчеркнул, что отказ Вашингтона раскрыть договоренности по Сирии не дает реализовать соглашения. "Нет, не получается, - сказал он, отвечая на вопрос о том, выполняются ли указанные договоренности. - А что там выполнять, если они не опубликованы?"

"Они сказали, что не хотят опубликовывать договоренности. Мы сказали, что без публикации договоренностей нельзя просить членов Совета Безопасности ООН одобрить эти договоренности", - добавил Чуркин.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после 13-часовых переговоров в Женеве заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий с 12 сентября, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США, а также вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы сирийцев.

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