Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с обстрелом гуманитарного конвоя в районе Алеппо полностью меняет ситуацию, но сирийским сторонам нужно дать еще один шанс, заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Вчера мы были глубоко возмущены (обстрелом). Это полностью меняет ситуацию. Все стороны, имеющие отношение к межсирийским переговорам, глубоко озабочены. Режим прекращения огня под угрозой, но сторонам нужно дать шанс", - сказал он.

Де Мистура также сообщил, что еще одна встреча МГПС пройдет в пятницу, 23 сентября.

"Нужно посмотреть, что будет на встрече МГПС, которую проведем в пятницу", - сказал де Мистура.

Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. Агентство AFP со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.

Позже в ООН заявили о приостановке отправки гуманитарного конвоя в Сирию из-за проблем с безопасностью. Сирийское общество Красного Полумесяца также на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западе сирийского города Алеппо.

Соглашение не похоронено

Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь, заявил, что реализация соглашения о перемирии в Сирии еще имеет шанс на успех.

"Соглашение не похоронено", - сказал госсекретарь.

Он также не исключил проведение еще одной встречи МГПС в Нью-Йорке, ответив утвердительно на соответствующий вопрос.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что план РФ и США является единственным вариантом прекращения конфликта в Сирии.

"Настроение на встрече было таким, что никто не хочет отказываться от этого (перемирия - прим. ТАСС)".

Франция винит Асада

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро предложил расширить механизм мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, который, по его мнению, не может больше оставаться делом только России и США.

Эйро также заявил, что вина на постоянном срыве договоренностей о прекращении огня в Сирии лежит на президенте САР Башаре Асаде "и его союзниках".

"Безусловно не должно быть ни малейших сомнений в том, что для нас борьба с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и борьба с "Джебхат ан-Нусра" (также запрещена в РФ) - это одна борьба, и что на местности группировки оппозиции должны отмежеваться от них. Но в то же время, это не должно снимать ответственности с режима (Асада), поскольку он постоянно угрожает перемирию и всем перемириям, которые следовали одно за другим и заканчивались провалом. Это всегда был режим и его союзники", - указал он.

В настоящий момент, утверждал Эйро, картина остается неизменной. "В последние часы что мы видим? Бомбежки продолжаются, Алеппо по-прежнему под угрозой, население голодает, гуманитарный конвой подвергся нападению. Такова реальность, и ее необходимо осудить", - заявил французский министр.

Заседание МГПС прошло в Нью-Йорке. В нем приняли участие представители 25 стран и международных организаций.