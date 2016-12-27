СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине мог быть связан с наркоторговлей

РИМ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри, ликвидированный в Милане, мог быть связан с международной сетью наркоторговцев. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Эта версия является одним из направлений работы итальянских следователей, разыскивающих возможных сообщников Амри на Апеннинах.

По данным издания, которое ссылается на источники, близкие к следствию (расследованием занимаются сразу несколько компетентных органов в Италии), наркоторговцы финансировали Амри, у которого было несколько фальшивых документов на разные имена.

В частности, во время одной из проверок в Германии он якобы показал поддельный вид на жительство, выданный ему как беженцу именно в Италии. Как предполагается, документ мог был изготовлен на Сицилии, где Амри провел четыре года в тюрьме после прибытия по морю в 2011 году. Не исключается также, что фальшивый вид на жительство был сделан в южной области Апулия или в Риме.

Как отмечает газета Il Messaggero, в Италии могут существовать скрытые базы террористов. Так, издание напоминает, что организатор терактов 13 ноября 2015 года в Париже Салах Абдеслам бывал проездом в Бари (обл. Апулия).

Вечером 19 декабря Амри, как считает следствие, совершил теракт в столице ФРГ. Тяжелый тягач, которым Амри, как предполагается, управлял, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Амри был убит 23 декабря на окраине Милана в ходе перестрелки с полицейским патрулем, проводившим рядовую проверку. Отпечатки пальцев Амри были обнаружены в угнанном грузовике, его поиски велись по всей Европе. В Милан он прибыл на поезде из Франции, камеры внешнего наблюдения зафиксировали его на вокзале Лиона. Известно также, что перед приездом в Милан Амри останавливался на несколько часов в Турине.

Следователи пытаются выяснить, куда направлялся террорист. Среди одной из версий называется "южный маршрут" - через Сицилию на родину.