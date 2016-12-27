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СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине мог быть связан с наркоторговлей

Международная панорама
27 декабря, 16:08 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Итальянская пресса не исключает существования в стране скрытых баз террористов
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© EPA/DANIELE BENNATI

РИМ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине выходец из Туниса Анис Амри, ликвидированный в Милане, мог быть связан с международной сетью наркоторговцев. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Эта версия является одним из направлений работы итальянских следователей, разыскивающих возможных сообщников Амри на Апеннинах.

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По данным издания, которое ссылается на источники, близкие к следствию (расследованием занимаются сразу несколько компетентных органов в Италии), наркоторговцы финансировали Амри, у которого было несколько фальшивых документов на разные имена.

В частности, во время одной из проверок в Германии он якобы показал поддельный вид на жительство, выданный ему как беженцу именно в Италии. Как предполагается, документ мог был изготовлен на Сицилии, где Амри провел четыре года в тюрьме после прибытия по морю в 2011 году. Не исключается также, что фальшивый вид на жительство был сделан в южной области Апулия или в Риме.

Как отмечает газета Il Messaggero, в Италии могут существовать скрытые базы террористов. Так, издание напоминает, что организатор терактов 13 ноября 2015 года в Париже Салах Абдеслам бывал проездом в Бари (обл. Апулия).

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Вечером 19 декабря Амри, как считает следствие, совершил теракт в столице ФРГ. Тяжелый тягач, которым Амри, как предполагается, управлял, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Амри был убит 23 декабря на окраине Милана в ходе перестрелки с полицейским патрулем, проводившим рядовую проверку. Отпечатки пальцев Амри были обнаружены в угнанном грузовике, его поиски велись по всей Европе. В Милан он прибыл на поезде из Франции, камеры внешнего наблюдения зафиксировали его на вокзале Лиона. Известно также, что перед приездом в Милан Амри останавливался на несколько часов в Турине.

Следователи пытаются выяснить, куда направлялся террорист. Среди одной из версий называется "южный маршрут" - через Сицилию на родину.

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