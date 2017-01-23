Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа, выразил мнение, что американскую певицу Мадонну следовало задержать за слова, произнесенные во время выступления на марше протеста против президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Исполнительницу можно по праву причислить к зарождающемуся фашизму левого толка, сказал Гингрич в эфире телеканала Fox and Friends.

"Она (Мадонна) под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго", - заметил Гингрич. По его мнению, певицу "следовало арестовать".

"Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она (Мадонна) - его часть. Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя", - добавил политик.

21 января во время массовой акции протеста против Трампа в Вашингтоне, получившей название "Женский марш", Мадонна выступила с речью, содержавшей ряд спорных и порой непечатных высказываний. В частности, она заявила, что "много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом", но в итоге "выбрала любовь". Ряд телекомпаний, демонстрировавших выступление певицы в прямом эфире, был вынужден прекратить трансляцию после того, как Мадонна произнесла несколько нецензурных выражений, и принести телезрителям извинения.

Позднее 58-летняя исполнительница заявила, что ее слова были неправильно поняты и вырваны из контекста.

В акции протеста против Трампа состоялись в сотнях городов США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). Одна из самых многочисленных демонстраций прошла в Вашингтоне, на улицы которого вышли более 500 тысяч человек. В митинге в американской столице приняли участие многие знаменитости, в том числе певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл.